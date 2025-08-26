Robo con fuerza en una finca agrícola de Tenerife: tres personas investigadas y herramientas recuperadas

Agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil, especializados en la investigación de delitos agrícolas y ganaderos, han esclarecido un robo con fuerza ocurrido en una finca del municipio tinerfeño de Tacoronte, dedicado al cultivo de árboles frutales. Gracias a una rápida actuación, se ha logrado recuperar el material robado y poner a disposición judicial a los tres investigados por su presunta implicación en los hechos.

Los presuntos autores del robo, un hombre de 40 años vecino de Tacoronte y una mujer de 32, residente en San Cristóbal de La Laguna, vivían cerca de la parcela y conocían perfectamente los accesos a la misma. Aprovechando esa ventaja, escalaron el vallado de una finca de 1.500 m², accediendo así al interior sin ser detectados.

El objetivo era claro: llegar al cuarto de aperos. Para ello, forzaron tanto una ventana como una puerta, utilizando un objeto contundente. Una vez dentro, sustrajeron dos motocultores tipo "Merry" —muy valorados para el trabajo agrícola— además de herramientas diversas como martillos, destornilladores y tenazas. El valor estimado del botín superaba los 1.000 euros.

Investigación eficaz y resultados rápidos

El Equipo ROCA, formado por agentes especializados en el entorno rural, comenzó de inmediato una investigación para esclarecer los hechos. Fruto de las diligencias, se logró identificar y localizar a los dos presuntos autores del robo, quienes ya están siendo investigados por un delito de robo con fuerza.

Además, se descubrió la implicación de una tercera persona, también vecina de la zona, quien habría comprado uno de los motocultores robados a un precio muy inferior al de mercado. Por ello, esta persona está siendo investigada por un delito de receptación, una figura penal que castiga a quienes adquieren bienes robados conociendo su procedencia ilícita.

La operación ha culminado con un desenlace positivo: todas las herramientas y maquinaria sustraída han sido recuperadas y ya han sido entregadas a su legítimo propietario, que puede retomar su actividad agrícola con normalidad.

El caso ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de San Cristóbal de La Laguna, donde se están tramitando las diligencias judiciales correspondientes.