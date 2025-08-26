Viajes, sobres con dinero y recetas: investigan una presunta trama en la sanidad canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la existencia de indicios de una presunta trama de corrupción sanitaria en la que estarían implicados un laboratorio farmacéutico, varios médicos del Servicio Canario de Salud (SCS) y una agencia de viajes. Según el auto, la investigación se traslada ahora a los juzgados de instrucción de Tenerife para determinar si existió un sistema de pagos en efectivo, viajes a congresos y otros beneficios entregados a facultativos a cambio de recetar determinados medicamentos y vacunas del laboratorio. El caso salió a la luz de manera inesperada durante un juicio laboral por el despido de una delegada de ventas, que había incumplido su contrato de exclusividad al impartir clases en una autoescuela. En el proceso varios testigos revelaron prácticas presuntamente irregulares de la compañía y el TSJC, además de confirmar la procedencia del despido, detectó pruebas suficientes para abrir la vía penal.

Los indicios apuntan a que la exempleada y la responsable de una agencia de viajes actuaban como intermediarias para financiar e incentivar a médicos con pagos en efectivo, viajes a cursos, congresos, cenas y almuerzos sufragados por la empresa e incluso comisiones que rondaban los 3.000 euros anuales. En conversaciones intervenidas se habla de médicos que cobraban hasta 30 euros por cada vacuna prescrita, con una media de 50 recetas mensuales, lo que supondría unos 4.000 euros al año por profesional. Entre los nombres figuran facultativos de hospitales de Tenerife: un rehabilitador del Hospital Universitario de Canarias (HUC) admitió haber asistido a congresos y comidas pagadas por el laboratorio, mientras que un especialista del Hospital de La Candelaria reconoció recibir unos 3.000 euros anuales en concepto de ayudas para formación.

El TSJC apunta a que hasta diez personas podrían estar implicadas en esta supuesta red de sobornos, entre ellas la trabajadora despedida, personal del laboratorio, dos médicos del SCS y la dueña de la agencia de viajes, y aprecia además indicios de falso testimonio en siete de ellos, incluidos los facultativos. Las pruebas recabadas incluyen conversaciones telefónicas en las que se habla de sobres con dinero en efectivo, facturas alteradas y médicos que pedían cobrar “en B”. La exempleada, que se encuentra en el centro de la polémica, denunció haber sido víctima de acoso laboral y llegó a desarrollar depresión y ansiedad, aunque el tribunal consideró su despido procedente.

Ahora, con el traslado de la causa a los juzgados de instrucción de Tenerife, se abre una nueva fase en la que se investigará si los hechos constituyen delitos de cohecho, corrupción en la sanidad pública y falsedad documental. De confirmarse, se trataría de una de las tramas de incentivos ilegales a médicos más relevantes en Canarias, con posibles consecuencias penales y administrativas para todos los implicados.