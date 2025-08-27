Arde un coche en Lanzarote
El conductor logró salir ileso del vehículo, que ardió completamente en la carretera LZ-10, a la altura del cruce con la LZ-207, en el municipio de Haría
Un vehículo quedó completamente calcinado en la madrugada del miércoles 27 de agosto mientras circulaba por la carretera LZ-10, a la altura del cruce con la LZ-207, en la localidad de Tabayesco, en el municipio de Haría, al norte de Lanzarote. El suceso tuvo lugar alrededor de las 00:30 horas y, afortunadamente, no se registraron heridos, ya que el conductor pudo salir del coche a tiempo, sin sufrir daños.
Respuesta rápida de los servicios de emergencia
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta del incidente e inmediatamente movilizó al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, cuyos efectivos se desplazaron hasta el lugar del suceso.
A su llegada, los bomberos encontraron el coche envuelto en llamas, por lo que fue necesario utilizar una combinación de agua y espuma para lograr sofocar el incendio por completo. El fuego consumió por completo el vehículo, sin posibilidad de recuperación.
- La Primitiva toca en Canarias
- La jugada maestra de Luis García en la UD Las Palmas
- Hasta 500 personas caminan a diario por zonas prohibidas de las Dunas de Maspalomas
- Viera: «Amatucci juega cuando queman las papas»
- Las Palmas de Gran Canaria recupera uno de los búnkeres históricos de La Punta de El Confital
- Adiós a un clásico: este bochinche canario echa el cierre para volver con más fuerza que nunca en otra ubicación
- Peligro en La Aldea: motos invaden el carril contrario en curvas sin visibilidad
- La UD Las Palmas se lleva más de 100.000 euros por el traspaso de 30 millones de Yeremy Pino al Crystal Palace