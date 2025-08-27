Arde un coche en Lanzarote

Un vehículo quedó completamente calcinado en la madrugada del miércoles 27 de agosto mientras circulaba por la carretera LZ-10, a la altura del cruce con la LZ-207, en la localidad de Tabayesco, en el municipio de Haría, al norte de Lanzarote. El suceso tuvo lugar alrededor de las 00:30 horas y, afortunadamente, no se registraron heridos, ya que el conductor pudo salir del coche a tiempo, sin sufrir daños.

Respuesta rápida de los servicios de emergencia

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta del incidente e inmediatamente movilizó al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, cuyos efectivos se desplazaron hasta el lugar del suceso.

A su llegada, los bomberos encontraron el coche envuelto en llamas, por lo que fue necesario utilizar una combinación de agua y espuma para lograr sofocar el incendio por completo. El fuego consumió por completo el vehículo, sin posibilidad de recuperación.