Arde un coche en Lanzarote

El conductor logró salir ileso del vehículo, que ardió completamente en la carretera LZ-10, a la altura del cruce con la LZ-207, en el municipio de Haría

Imagen de los hechos.

Imagen de los hechos.

La Provincia

La Provincia

Un vehículo quedó completamente calcinado en la madrugada del miércoles 27 de agosto mientras circulaba por la carretera LZ-10, a la altura del cruce con la LZ-207, en la localidad de Tabayesco, en el municipio de Haría, al norte de Lanzarote. El suceso tuvo lugar alrededor de las 00:30 horas y, afortunadamente, no se registraron heridos, ya que el conductor pudo salir del coche a tiempo, sin sufrir daños.

Respuesta rápida de los servicios de emergencia

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta del incidente e inmediatamente movilizó al Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, cuyos efectivos se desplazaron hasta el lugar del suceso.

Noticias relacionadas y más

A su llegada, los bomberos encontraron el coche envuelto en llamas, por lo que fue necesario utilizar una combinación de agua y espuma para lograr sofocar el incendio por completo. El fuego consumió por completo el vehículo, sin posibilidad de recuperación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents