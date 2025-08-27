Un coche vuelca en Gáldar y casi atropella a operarios del servicio de mantenimiento de carreteras
El conductor, pese a lo aparatoso del accidente, resultó herido de carácter leve, señalan fuentes de los servicios de emergencias
Un coche de la marca Audi TT se salió de la vía y volcó en el mediodía (12.00 horas) de este miécoles en una carretera del municipio de Gáldar. El vehículo quedó en un terraplén junto al arcén donde trabajaban unos operarios de mantenimiento de carreteras haciendo labores de limpieza y poda, quienes estaban en periodo de descanso en ese momento.
El conductor logró salir por sus medios, ayudado por el personal de carreteras, informan los servicios de emergencias.
Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria desplazaron dos unidades de bomberos al lugar, quienes realizaron una valoración inicial del conductor mientras esperaba la llegada de las ambulancias. Llegaron dos unidades sanitarias: una de soporte vital básica y otra de soporte vital avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El conductor presentó lesiones de carácter leve, por lo que no fue trasladado a un centro sanitario, señalan fuentes de emergencias.
Devolver el coche a su posición origional
Agentes de la Guardia Civil (GC) se encargaron de realizar el atestado correspondiente. Al lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Local de Gáldar.
Los bomberos voltearon el turismo y lo colocaron en su posición original, además de restablecer las condiciones de la vía para recuperar la circulación normal.
