Un delincuente reincidente agrede brutalmente a una trabajadora durante un robo en un supermercado de Playa de Arinaga

La Guardia Civil ha logrado detener a un individuo con un largo historial de violencia tras protagonizar un robo con agresión física en un supermercado de Playa de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes. La detención se produjo el pasado 14 de agosto gracias a las labores del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil en la zona, tras una compleja búsqueda iniciada a finales de julio.

Los hechos ocurrieron cuando el ahora detenido intentó sustraer varias botellas de alcohol sin pagar. Al ser sorprendido y reprendido por un empleado del supermercado, reaccionó de forma extremadamente violenta. Ante la situación, una compañera del trabajador intervino para frenar la agresión, convirtiéndose en el blanco del ataque.

El agresor, un hombre corpulento y con gran fuerza física, propinó varios golpes, puñetazos y manotazos a la trabajadora, causándole un traumatismo en un dedo de la mano izquierda. La víctima, que denunció los hechos, permanece de baja médica por la lesión, además de sufrir secuelas psicológicas derivadas de la agresión.

El agresor, un viejo conocido de los cuerpos de seguridad

La Guardia Civil ha confirmado que el detenido es conocido por su peligrosidad y múltiples antecedentes por episodios violentos. Su historial delictivo dificultó la investigación, especialmente porque huyó del municipio de Agüimes tras cometer el delito, obligando a ampliar las labores de búsqueda fuera de la zona.

Gracias al análisis de las grabaciones de seguridad del supermercado y los testimonios de los testigos, se pudo establecer claramente la identidad del agresor. Sin embargo, su localización no fue inmediata. Fue necesario un trabajo meticuloso de investigación para dar con su paradero semanas después.