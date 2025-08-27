Un delincuente reincidente agrede brutalmente a una trabajadora durante un robo en un supermercado de Playa de Arinaga
El agresor, con antecedentes por violencia, atacó brutalmente a una trabajadora que intentó frenar el robo, dejándola con lesiones físicas y secuelas psicológicas
La Guardia Civil ha logrado detener a un individuo con un largo historial de violencia tras protagonizar un robo con agresión física en un supermercado de Playa de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes. La detención se produjo el pasado 14 de agosto gracias a las labores del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil en la zona, tras una compleja búsqueda iniciada a finales de julio.
Los hechos ocurrieron cuando el ahora detenido intentó sustraer varias botellas de alcohol sin pagar. Al ser sorprendido y reprendido por un empleado del supermercado, reaccionó de forma extremadamente violenta. Ante la situación, una compañera del trabajador intervino para frenar la agresión, convirtiéndose en el blanco del ataque.
El agresor, un hombre corpulento y con gran fuerza física, propinó varios golpes, puñetazos y manotazos a la trabajadora, causándole un traumatismo en un dedo de la mano izquierda. La víctima, que denunció los hechos, permanece de baja médica por la lesión, además de sufrir secuelas psicológicas derivadas de la agresión.
El agresor, un viejo conocido de los cuerpos de seguridad
La Guardia Civil ha confirmado que el detenido es conocido por su peligrosidad y múltiples antecedentes por episodios violentos. Su historial delictivo dificultó la investigación, especialmente porque huyó del municipio de Agüimes tras cometer el delito, obligando a ampliar las labores de búsqueda fuera de la zona.
Gracias al análisis de las grabaciones de seguridad del supermercado y los testimonios de los testigos, se pudo establecer claramente la identidad del agresor. Sin embargo, su localización no fue inmediata. Fue necesario un trabajo meticuloso de investigación para dar con su paradero semanas después.
- La Primitiva toca en Canarias
- La jugada maestra de Luis García en la UD Las Palmas
- Hasta 500 personas caminan a diario por zonas prohibidas de las Dunas de Maspalomas
- La UD Las Palmas se lleva más de 100.000 euros por el traspaso de 30 millones de Yeremy Pino al Crystal Palace
- Viera: «Amatucci juega cuando queman las papas»
- Las Palmas de Gran Canaria recupera uno de los búnkeres históricos de La Punta de El Confital
- Adiós a un clásico: este bochinche canario echa el cierre para volver con más fuerza que nunca en otra ubicación
- Peligro en La Aldea: motos invaden el carril contrario en curvas sin visibilidad