Muere una joven de 20 años al caer al mar de forma accidental en El Hierro

Una joven de 20 años ha perdido la vida tras precipitarse de forma accidental y caer al mar en la costa de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. El percance ha tenido lugar pasadas las 16.30 horas de la tarde de este miércoles en El Charco Manso, una piscina natural ubicada en el litoral del municipio herreño de Valverde.

La mujer se encontraba en este enclave natural cuando resbaló, perdió el equilibro y cayó al mar. El 1-1 -2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y desplazó hasta la zona a un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que rescató a la joven del agua y la trasladó hasta una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal le practicó las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzada, ya que se encontraba el parada cardiorrespiratoria, pero a pesar de los esfuerzos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Guadia Civil se hizo cargo de las diligencias judiciales.