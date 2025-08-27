Pesca ilegal con fusil en zonas protegidas de Telde

Agentes de la Policía Local de Telde han interceptado y sancionado a varios pescadores que realizaban pesca ilegal con fusil submarino en zonas especialmente protegidas del litoral, concretamente en Aguadulce y Tufia, dos enclaves costeros del municipio con un alto valor ecológico y marino.

La actuación policial se enmarca dentro de un dispositivo de vigilancia costera que tiene como objetivo preservar el entorno natural marino, impedir prácticas ilegales y promover un uso sostenible del litoral de Gran Canaria. Durante la intervención, los agentes procedieron a intervenir tanto las armas de pesca como las especies capturadas, que fueron extraídas de manera no autorizada de estos espacios sensibles.

Las zonas de Aguadulce y Tufia, situadas en la costa este del municipio de Telde, están consideradas como hábitats marinos de gran biodiversidad. Su importancia ecológica ha llevado a que determinadas áreas estén sujetas a restricciones para la pesca deportiva y profesional, especialmente la que se realiza con fusil submarino, una modalidad que representa un alto impacto en especies vulnerables.

Además, estas zonas se encuentran bajo diferentes figuras de protección medioambiental, que pueden incluir su inclusión en la Red Natura 2000 o estar reguladas por normativas del Gobierno de Canarias en materia de conservación marina.

La pesca submarina con fusil: legalidad y restricciones

El uso del fusil de pesca submarina está regulado en España y su práctica exige el cumplimiento de requisitos legales específicos, como contar con una licencia en vigor, portar el seguro obligatorio y respetar las zonas donde está prohibida esta actividad.

En espacios protegidos como Aguadulce y Tufia, la utilización de esta modalidad de pesca no está permitida, ya que puede afectar negativamente a las especies residentes y alterar el equilibrio ecológico del fondo marino.

La infracción de estas normas, como ocurrió en este caso, puede derivar en sanciones económicas, decomiso del material de pesca, e incluso procedimientos administrativos por delitos medioambientales en los casos más graves.