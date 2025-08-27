Terremoto de 4.1 al oeste de Canarias
El sismo, con epicentro en aguas atlánticas, se suma a la actividad sísmica habitual del archipiélago y no provocó daños ni fue sentido por la población
Un terremoto de magnitud 4.1 fue registrado en la tarde del lunes 26 de agosto de 2025 en aguas del océano Atlántico, al oeste del archipiélago canario, según información del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El evento sísmico no causó daños ni fue percibido de forma generalizada por la población.
Detalles del sismo registrado por el IGN
El movimiento telúrico se produjo a las 20:41 hora local canaria (19:41 UTC), y su epicentro se localizó en las coordenadas 28.5217° N, 21.2843° O, en aguas profundas del Atlántico, al oeste del conjunto insular. Se trató de un evento tectónico submarino, con una profundidad de 30 kilómetros, una cifra que explica por qué no fue sentido en superficie.
Los expertos indican que este tipo de temblores, aunque moderados, son relativamente comunes en la zona debido a la naturaleza volcánica del archipiélago y su emplazamiento geodinámico.
Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales, y tampoco ha sido necesario activar ninguna alerta preventiva por parte de las autoridades. Dada su localización marina y su profundidad, la probabilidad de que el temblor haya sido sentido en tierra es baja.
- La Primitiva toca en Canarias
- La jugada maestra de Luis García en la UD Las Palmas
- Hasta 500 personas caminan a diario por zonas prohibidas de las Dunas de Maspalomas
- Viera: «Amatucci juega cuando queman las papas»
- Las Palmas de Gran Canaria recupera uno de los búnkeres históricos de La Punta de El Confital
- Adiós a un clásico: este bochinche canario echa el cierre para volver con más fuerza que nunca en otra ubicación
- Peligro en La Aldea: motos invaden el carril contrario en curvas sin visibilidad
- La UD Las Palmas se lleva más de 100.000 euros por el traspaso de 30 millones de Yeremy Pino al Crystal Palace