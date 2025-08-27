Terremoto de 4.1 al oeste de Canarias

El sismo, con epicentro en aguas atlánticas, se suma a la actividad sísmica habitual del archipiélago y no provocó daños ni fue sentido por la población

Un terremoto de magnitud 4.1 fue registrado en la tarde del lunes 26 de agosto de 2025 en aguas del océano Atlántico, al oeste del archipiélago canario, según información del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El evento sísmico no causó daños ni fue percibido de forma generalizada por la población.

Detalles del sismo registrado por el IGN

El movimiento telúrico se produjo a las 20:41 hora local canaria (19:41 UTC), y su epicentro se localizó en las coordenadas 28.5217° N, 21.2843° O, en aguas profundas del Atlántico, al oeste del conjunto insular. Se trató de un evento tectónico submarino, con una profundidad de 30 kilómetros, una cifra que explica por qué no fue sentido en superficie.

Los expertos indican que este tipo de temblores, aunque moderados, son relativamente comunes en la zona debido a la naturaleza volcánica del archipiélago y su emplazamiento geodinámico.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales, y tampoco ha sido necesario activar ninguna alerta preventiva por parte de las autoridades. Dada su localización marina y su profundidad, la probabilidad de que el temblor haya sido sentido en tierra es baja.

