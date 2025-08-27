Vuelco de un coche en Lanzarote: el conductor rechaza asistencia hospitalaria

Un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este martes ha activado a los servicios de emergencia en la localidad de Guatiza, en el municipio de Teguise, donde un coche ha volcado tras perder el conductor el control del mismo. Afortunadamente, no se han registrado heridos de gravedad.

Según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, el siniestro se produjo en torno a las 16:00 horas en la calle Barbusano, una vía de tránsito habitual en esta localidad del norte de la isla. El suceso motivó la intervención de distintos equipos de emergencia, entre ellos agentes de la Policía Local de Teguise, bomberos del Parque Insular y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El conductor logró salir por su propio pie

El conductor del vehículo implicado, un hombre cuya identidad no ha sido facilitada, consiguió salir por sus propios medios del coche tras el vuelco. A su llegada, el personal sanitario del SUC procedió a evaluar su estado de salud, comprobando que no presentaba lesiones de consideración.

Aunque se le ofreció el traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa para una revisión más exhaustiva, el hombre rechazó el transporte sanitario, alegando encontrarse bien. Esta decisión fue respetada tras verificar su estabilidad y firmar la correspondiente negativa de traslado.

Los bomberos de Lanzarote, por su parte, se encargaron de volver a colocar el vehículo en posición normal, ya que había quedado volcado en la vía. Una vez situado en la orilla de la calzada, procedieron a desconectar la batería para evitar riesgos eléctricos y limpiar la carretera mediante el uso de sepiolita, un absorbente industrial utilizado para recoger restos de aceite y otros líquidos derramados.