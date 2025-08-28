Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos accidentes de moto en Gran Canaria dejan tres heridos en una sola tarde

Los siniestros, ocurridos en San Bartolomé de Tirajana y Arucas, dejaron a los afectados con policontusiones

La jornada del 27 de agosto dejó un saldo de tres personas heridas tras dos accidentes de tráfico con motocicletas implicadas en la isla de Gran Canaria. Ambos siniestros, ocurridos con apenas dos horas de diferencia en San Bartolomé de Tirajana y Arucas, obligaron a movilizar recursos sanitarios y policiales.

El primer incidente se produjo a las 16:35 horas en la Avenida de la Unión Europea, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, al sur de la isla. Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, el accidente fue una colisión entre un coche y una motocicleta, resultando herido el conductor de esta última.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico, cuyos sanitarios asistieron al motorista, un hombre que presentaba policontusiones de carácter moderado. Tras recibir atención inicial, fue trasladado a la Clínica Roca para continuar con el tratamiento médico.

La Policía Local acudió también al lugar del accidente e instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro.

Caída de moto con dos heridos en Arucas

Poco más de dos horas después, a las 18:41 horas, se registró otro accidente en la Carretera del Lomo, en el municipio de Arucas, al norte de la isla. En este caso, se trató de una caída de moto en la que resultaron heridos dos jóvenes de unos 20 años.

El CECOES 1-1-2 recibió la alerta y activó dos ambulancias del SUC, que se desplazaron de inmediato hasta el lugar. El personal sanitario atendió a un hombre y una mujer, ambos con policontusiones de carácter moderado, que posteriormente fueron trasladados al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Al igual que en el primer incidente, la Policía Local instruyó las diligencias para esclarecer los motivos del accidente.

