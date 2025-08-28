Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un año sin empleo para un guardia civil que eludió durante años revisiones médicas obligatorias en Tenerife

Evitó seis citaciones médicas durante una baja de cinco años, sin que ninguna de las dolencias alegadas fuera corroborada por los servicios médicos oficiales

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de un año de suspensión de empleo para un guardia civil destinado en el municipio tinerfeño de Candelaria, al considerar probado que incurrió en una desobediencia grave al no acudir a hasta seis citaciones médicas obligatorias durante una baja laboral que se prolongó desde 2016 hasta 2021.

El agente fue citado en seis ocasiones distintas para someterse a revisiones médicas en su unidad, como parte del protocolo de seguimiento de su prolongada baja. Sin embargo, en todas ellas eludió la obligación de presentarse, pese a haber recibido notificaciones formales y advertencias sobre las consecuencias disciplinarias de sus actos.

En su lugar, presentó informes médicos de otros facultativos, en los que se alegaban dolencias como gastroenteritis, ansiedad o cefaleas, pero que, según concluyó el Tribunal, no justificaban de manera clara y contundente la imposibilidad urgente de acudir a las citas programadas.

Cinco años de baja sin control médico efectivo

Lo más llamativo del caso es que, en todo ese periodo de casi cinco años de inactividad laboral, no consta que el agente haya asistido, ni de forma presencial ni telemática, a los reconocimientos médicos con el psiquiatra especialista designado por la Guardia Civil, salvo hasta su reincorporación al servicio activo el 1 de agosto de 2021.

Durante ese tiempo, cada parte médico justificativo coincidía exactamente con la fecha de las citaciones oficiales. La sentencia del Tribunal Supremo resalta esta repetitiva coincidencia como un indicio claro de intencionalidad para evitar el control sanitario oficial.

Según recoge el fallo judicial, el guardia civil sancionado "dilató de manera fraudulenta la baja médica", amparándose en justificaciones poco consistentes que no demostraban incapacidad real, ni física ni psicológica, para acudir a los reconocimientos obligatorios.

“Valorados racionalmente el conjunto de las pruebas practicadas”, dice la sentencia, “se viene a demostrar la intención del recurrente a sustraerse a todo control médico”.

Asimismo, se subraya la falta de detalle en los informes presentados: en ningún caso se acreditaba en qué centro médico fue atendido, ni a qué hora, ni se adjuntaban certificados de visita válidos. Tampoco propuso una cita alternativa a las impuestas por la administración, lo que, según el Tribunal, refuerza aún más la falta de colaboración con su Unidad.

Durante el proceso, el agente alegó que "nunca tuvo intención de sustraerse" a los controles médicos y que aportó siempre documentación justificativa. Sin embargo, el Tribunal Supremo no da credibilidad a su versión, ya que no solo no propuso alternativas, sino que además evacuó informes médicos que no guardaban relación directa con la patología que originó la baja inicial.

La Sala recalca que la autoridad competente para validar o no dichas ausencias era precisamente la que lo citó, y no él mismo. Su actitud, según el fallo, mostró una clara voluntad de evitar las obligaciones médicas que todo miembro de la Guardia Civil en situación de baja debe cumplir.

La sanción: suspensión de empleo por un año

La conducta fue calificada como desobediencia grave, un tipo de infracción contemplado en el régimen disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ello, se impuso una sanción de un año de suspensión de empleo, que ahora ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.

Este tipo de sanciones no solo tienen efectos sobre la nómina y la carrera profesional del afectado, sino que también suponen una pérdida de confianza institucional, especialmente en un cuerpo como la Guardia Civil, donde la disciplina y la obediencia son pilares fundamentales del servicio.

