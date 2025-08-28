Dos detenidos en Las Palmas por pornografía infantil: desmantelan una red en que operaba por toda España

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas e investiga a otras cinco en una amplia operación contra la posesión y distribución de pornografía infantil. La operación, que ha contado con la colaboración directa del FBI estadounidense, se ha desarrollado en varias provincias españolas y ha permitido localizar miles de archivos con contenidos explícitos y violentos de explotación sexual infantil.

La investigación comenzó tras detectarse la actividad de usuarios que compartían material ilícito a través de redes “Peer to Peer” (P2P). Estas plataformas permiten el intercambio de archivos de todo tipo entre personas ubicadas en cualquier parte del mundo, lo que facilita también el tráfico de contenidos ilegales como la pornografía infantil.

Gracias a la labor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, y al intercambio de información clave con el Federal Bureau of Investigation (FBI), se logró identificar a 21 sospechosos en territorio español.

Detenciones en 13 provincias: perfiles preocupantes entre los implicados

De los 21 investigados, 16 fueron arrestados en diferentes puntos del país:

Girona (2)

Barcelona (1)

Cáceres (1)

Castellón (1)

Asturias (2)

Las Palmas (2)

Lugo (1)

Madrid (1)

Guipúzcoa (2)

Cantabria (1)

Valencia (1)

Pontevedra (1)

Además, cinco personas siguen bajo investigación sin haber sido detenidas todavía en las provincias de Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

Entre los arrestados destaca un profesor de secundaria en Barcelona, cuya implicación ha generado gran alarma. También es especialmente grave el caso de los detenidos en Cáceres y Lugo, quienes fueron enviados a prisión provisional por la extrema crudeza de los archivos que manejaban.

Otro de los casos más perturbadores es el de un individuo en Girona, quien no solo almacenaba y distribuía más de 85.000 archivos ilegales, sino que fue sorprendido espiando a menores desde su vivienda, ubicada cerca de un centro educativo. Durante el registro, los agentes encontraron prismáticos, prueba de su conducta delictiva premeditada.

Durante los registros domiciliarios realizados por los agentes, se incautaron miles de archivos digitales, tanto en imágenes como en vídeos. El contenido reflejaba graves agresiones sexuales a menores, así como prácticas degradantes y vejatorias que evidencian el grado de violencia y deshumanización presente en este tipo de delitos.

Los investigadores destacan que, en muchos casos, los implicados no solo descargaban este tipo de contenidos, sino que también los compartían activamente en redes P2P, contribuyendo así a su perpetuación y expansión.

Importancia de la colaboración internacional

El éxito de la operación ha sido posible, en gran parte, gracias al intercambio de información y la colaboración internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI). Este tipo de cooperación permite conectar investigaciones en diferentes países, identificar patrones comunes y cerrar el cerco sobre redes criminales globales.