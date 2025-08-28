Encalla un velero inglés en Corralejo tras soltarse sus amarres

Una embarcación de 12 metros y 20 toneladas quedó varada en la playa del Medio, en Fuerteventura, tras soltarse de su fondeo; los trabajos de retirada siguen sin éxito.

Un velero de bandera británica, de 12 metros de eslora y más de 20 toneladas de peso, encalló este martes en la playa del Medio, en la localidad de Corralejo, al norte de Fuerteventura. El suceso ocurrió cuando la embarcación, que se encontraba fondeada cerca del muelle, se soltó de sus amarres y fue arrastrada por la corriente hasta quedar varada en la costa.

La escena no pasó desapercibida: tanto vecinos como turistas que se encontraban en la zona se acercaron al lugar al ver el velero varado, generando expectación e inquietud. A pesar de los esfuerzos desplegados para retirar la embarcación, el velero continúa en la orilla y, hasta el momento, las labores de rescate no han conseguido moverlo.

Un susto sin víctimas, pero con impacto medioambiental

Aunque el encallamiento causó gran impacto, no hubo que lamentar daños personales. Según fuentes de Salvamento Marítimo, en el momento del incidente no había nadie a bordo del velero, por lo que la intervención de los servicios de emergencia se centró en descartar posibles caídas al agua y en contener los daños materiales.

Durante varias horas, embarcaciones de Salvamar y helicópteros de emergencia peinaron la zona por mar y aire, ante la posibilidad de que alguien hubiese caído, aunque finalmente se confirmó que la nave estaba vacía.

Sí se ha producido, sin embargo, un vertido de gasoil que afectó a unos 20 metros cuadrados del entorno marino. Según las autoridades, el derrame ya se encuentra mayoritariamente controlado y reducido, pero se siguen monitorizando sus efectos en la zona.

Desde primeras horas del martes se activó un operativo para intentar desencallar la embarcación, con la colaboración de equipos especializados. No obstante, el gran peso del velero y las condiciones de marea están dificultando enormemente los trabajos de retirada. Se estudian ahora nuevas estrategias para mover la embarcación sin causar más daños ni al casco del velero ni al entorno natural.

La Autoridad Portuaria y Salvamento Marítimo coordinan los esfuerzos junto con el Ayuntamiento de La Oliva, mientras técnicos evalúan los pasos a seguir para garantizar una retirada segura.