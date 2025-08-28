Imprudencia extrema en el Teide: un coche casi arrolla a dos ciclistas en un adelantamiento temerario

Una maniobra imprudente, grabada en vídeo en una de las carreteras de acceso al Parque Nacional del Teide, ha encendido todas las alarmas sobre la seguridad vial en entornos naturales. En las imágenes, que se han viralizado a través de redes sociales y grupos de mensajería, se ve cómo un Audi A3 blanco realiza un adelantamiento extremadamente peligroso, invadiendo el carril contrario en una curva estrecha y justo en el momento en el que dos ciclistas descendían a gran velocidad.

La escena es de alto impacto: el coche pasa a escasos centímetros de los ciclistas, y tras completar la maniobra, el conductor frena sin motivo aparente, generando desconcierto entre los demás usuarios de la vía. En lugar de alertar con las luces de emergencia o pedir disculpas con señales adecuadas, el conductor saca la mano por la ventanilla en un gesto informal, que lejos de calmar, ha indignado a miles de usuarios que han visto el vídeo.

El momento fue captado por otro vehículo que circulaba justo detrás del Audi. El autor de la grabación, visiblemente sorprendido por la maniobra, subió el vídeo a sus redes sociales con un mensaje claro: “¡Qué horror esos accesos al Teide!”. La publicación no tardó en hacerse viral, sumando miles de visualizaciones, comentarios de indignación y compartidos entre usuarios preocupados por la reiteración de conductas temerarias en esta zona.

Lo que parecía una jornada tranquila en el entorno natural más emblemático de Tenerife estuvo a punto de convertirse en tragedia. Y no es la primera vez.

Un problema que se repite: carreteras estrechas, ciclistas vulnerables y conductores impacientes

Este nuevo incidente no es un hecho aislado. Las carreteras del Teide son rutas frecuentadas a diario por ciclistas, senderistas, turistas y conductores particulares, y llevan años siendo escenario de quejas, advertencias y vídeos similares.

La orografía de la zona —repleta de curvas cerradas, cambios de rasante y zonas sin visibilidad— exige una conducción cuidadosa, especialmente cuando se comparten los carriles con ciclistas. Sin embargo, los episodios de adelantamientos indebidos, excesos de velocidad y falta de señalización siguen acumulándose.

El Parque Nacional del Teide no solo es un orgullo para los canarios, sino un espacio natural Patrimonio de la Humanidad, cuya conservación y disfrute responsable son clave para las futuras generaciones. Pero ese disfrute no puede ponerse por encima de la seguridad vial.

El respeto mutuo entre conductores y ciclistas no es opcional, es vital. La carretera no es solo para los coches: los ciclistas tienen derecho a circular en las mismas condiciones de seguridad, sin verse amenazados por adelantamientos agresivos o reacciones peligrosas.

¿Qué dice la ley sobre adelantar a ciclistas?

La normativa de tráfico en España es clara: al adelantar a ciclistas, los vehículos deben mantener una distancia mínima lateral de 1,5 metros, reducir la velocidad y nunca poner en riesgo su integridad. Infringir estas reglas puede acarrear sanciones económicas, pérdida de puntos del carnet e incluso responsabilidades penales si hay consecuencias graves.

Además, el Reglamento General de Circulación establece que los conductores deben señalizar adecuadamente todas las maniobras, algo que claramente no ocurrió en el caso del Audi A3 blanco.