Polémica en El Hierro: una turista ignora las normas en La Sabina y fuma durante alerta por incendios

Una visitante se salta el perímetro de seguridad de la Sabina monumental mientras fuma, en plena alerta de riesgo forestal, desatando críticas por el turismo irresponsable.

Una escena captada por un usuario de TikTok ha desatado una oleada de indignación en El Hierro y en toda Canarias: una turista fue grabada mientras fumaba junto a la Sabina monumental, saltándose las medidas de protección establecidas en este entorno natural. Todo ocurrió durante una alerta activa por riesgo de incendios forestales, agravando aún más la imprudencia.

La denuncia, publicada por El Hierro Hoy, no solo muestra el comportamiento temerario de la visitante, quien no solo se adentró en una zona restringida, sino que además señala que encendió un cigarrillo, desoyendo las restricciones propias de estos periodos de emergencia ambiental.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos usuarios mostraron su enfado por lo que consideran una muestra más de turismo irresponsable que pone en riesgo el entorno natural y falta al respeto a la comunidad local.

"Cansada de este turismo irresponsable", decía una usuaria en TikTok, mientras otra añadía: "¿Cómo es posible que estas cosas sigan ocurriendo?".

Otro comentario resumía el sentir colectivo: “Poco respeto por los espacios protegidos y la cultura canaria”.

Este tipo de incidentes, aunque aparentemente aislados, se repiten con cierta frecuencia en espacios naturales de alto valor ecológico. Y la sensación de impunidad con la que actúan algunos visitantes ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar la vigilancia, las sanciones y la educación ambiental en lugares como El Hierro.

La Sabina de El Hierro: símbolo de identidad y naturaleza resiliente

La protagonista involuntaria de esta polémica es la Sabina monumental, un árbol emblemático de El Hierro, conocido por su forma arqueada y su adaptación a las condiciones extremas del clima insular. Situada en La Dehesa, dentro del municipio de La Frontera, esta sabina canaria (Juniperus turbinata ssp. canariensis) se ha convertido en uno de los iconos naturales más reconocibles del Archipiélago.

Moldeada por los intensos vientos alisios, la Sabina no es un ejemplar aislado, sino parte de un bosque de árboles milenarios cuya imagen simboliza la resistencia de la vida ante la adversidad. De hecho, su figura se encuentra representada en el escudo oficial de El Hierro, y ha sido inmortalizada en fotografías, documentales y obras artísticas.

Polémica en El Hierro: una turista ignora las normas en La Sabina y fuma durante alerta por incendios

