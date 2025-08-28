Dos rescates en la cumbre de Gran Canaria en 24 horas alertan sobre el riesgo de salirse de los senderos
Bomberos de San Mateo localizan a una pareja extraviada en el Roque Nublo y a una mujer con diversidad funcional en Tejeda, en intervenciones clave que reavivan el llamado a la prudencia en la montaña
En tan solo un día, los efectivos del Parque de Bomberos de San Mateo han tenido que intervenir en dos operativos de rescate en zonas de alta montaña de Gran Canaria, ambos relacionados con personas extraviadas en entornos naturales de difícil acceso. Estas actuaciones, más allá de su eficacia, subrayan la importancia de extremar las precauciones cuando se visita el entorno rural y montañoso de la isla, según ha informado Noticias de San Mateo.
El primero de los incidentes se produjo el lunes por la noche, en torno a las 20:20 horas, cuando una llamada de auxilio alertó sobre la desaparición de una pareja joven de turistas procedentes de Madrid en las inmediaciones del Roque Nublo, uno de los puntos más emblemáticos del centro de Gran Canaria.
La alerta activó de inmediato a un equipo de seis bomberos, entre ellos un cabo, que se desplazaron a la zona en dos unidades de emergencia. A pesar de las condiciones complicadas, con baja visibilidad y terreno irregular, el dispositivo se mantuvo activo durante más de cuatro horas hasta que, finalmente, la pareja fue localizada y rescatada en buen estado de salud.
Apenas 20 horas después del primer rescate, el martes a las 16:25 horas, el Parque de Bomberos de San Mateo recibió una nueva llamada de emergencia. En esta ocasión, el aviso procedía del Charco de La Paloma, una zona escarpada del municipio de Tejeda, donde se reportó la desaparición de una mujer de 29 años con diversidad funcional.
El equipo de emergencia, compuesto esta vez por cuatro bomberos, se desplazó hasta la zona y organizó un dispositivo de búsqueda en terreno de fuerte pendiente, en condiciones adversas. La joven fue localizada desorientada, con signos visibles de deshidratación y fatiga extrema, en una ladera de difícil acceso.
Una vez estabilizada y asistida, la mujer fue evacuada en vehículo hasta el lugar donde la esperaban sus familiares, que se encontraban profundamente preocupados por su integridad.
- La UD Las Palmas se lleva más de 100.000 euros por el traspaso de 30 millones de Yeremy Pino al Crystal Palace
- Un vecino conflictivo mantiene en vilo desde hace meses a Valleseco
- Pesca ilegal con fusil en zonas protegidas de Telde
- Venta de casa en Telde: una oportunidad única para inversores en pleno San Gregorio
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Gritos, música y noches sin dormir en Guanarteme: 'Voy a trabajar agotada
- No es una gaviota: así sorprende la nueva inquilina de Las Palmas de Gran Canaria
- Así es como un proyecto familiar convirtió el arroz en la especialidad más aclamada de Gran Canaria