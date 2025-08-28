Roban unos 7.000 euros en el interior de un establecimiento en Fuerteventura y la Guardia Civil los detiene

La Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo detuvo el pasado 19 de agosto de 2025 a dos personas, un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, como presuntos autores de un robo con fuerza en el interior de un establecimiento del municipio de La Oliva (Fuerteventura). El valor de lo sustraído ascendió a 6.845,33 euros.

Se tuvo conocimiento de los hechos tras denuncia presentada por el representante legal del establecimiento. Según la investigación, el robo se produjo a finales de junio, cuando los presuntos autores siguieron el mismo modus operandi que en ocasiones anteriores.

Su actuación consistía en fracturar las puertas de acceso con objetos contundentes, tipo maza, para poder entrar al interior del local. Una vez dentro, en cuestión de minutos sustraían botellas de alcohol y tabaco, huyendo con celeridad. La labor de los investigadores consistió en realizar un reconocimiento minucioso de las grabaciones, lo que permitió relacionar a los autores con anteriores intervenciones en Corralejo. Estableciendo así una conexión entre la pareja reincidente y este nuevo robo, procediéndose a su detención el pasado día 19 de agosto.

Reincidentes

Cabe destacar que los detenidos ya habían sido arrestados anteriormente en los meses de junio y julio, acumulando hasta ocho delitos contra el patrimonio. La investigación desarrollada por la Guardia Civil durante este año 2025 ha permitido esclarecer un total de nueve robos con fuerza cometidos en La Oliva, causándose un perjuicio económico cercano a los 30.000 euros.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil refuerza su labor en la protección de la seguridad ciudadana y en la defensa del comercio local frente a este tipo de actividades delictivas.

Los detenidos junto con las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Puerto del Rosario (Las Palmas).