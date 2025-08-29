Pillado in fraganti un hombre por robo en vehículos en Santa Lucía de Tirajana

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario ha detenido recientemente a un individuo que fue sorprendido in fraganti mientras robaba en el interior de un vehículo en la localidad de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. La rápida actuación de los agentes, gracias al aviso oportuno de un vecino, permitió frustrar una posible serie de robos en la zona.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 15 de agosto, en torno a las 05:30 horas, cuando un residente de la localidad detectó a un hombre en actitud sospechosa, manipulando un coche aparcado en la vía pública. Sin dudarlo, decidió avisar inmediatamente a la Guardia Civil, proporcionando una descripción detallada de lo que estaba ocurriendo.

Este gesto resultó determinante. Una patrulla acudió en pocos minutos al lugar señalado, donde se entrevistó con el testigo. Este les indicó la ubicación exacta del sospechoso, que fue hallado agachado en el interior de otro vehículo cercano, en plena acción delictiva.

Herramientas ocultas y método profesional

Durante la inspección del área, los agentes localizaron una bolsa de trabajo con herramientas específicas, como destornilladores, ganzúas y otros objetos habitualmente utilizados para forzar cerraduras. La bolsa estaba ocultada en una rampa cercana, lo que sugiere que el detenido actuaba con premeditación y tenía intención de continuar cometiendo más robos en la zona.

El hombre fue detenido en el acto y trasladado a dependencias policiales. Tanto él como las diligencias abiertas fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.

Este suceso pone de manifiesto la efectividad de la cooperación entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad del Estado. Sin la intervención rápida del vecino, que optó por actuar en lugar de mirar hacia otro lado, es probable que el detenido hubiese logrado perpetrar varios robos esa misma madrugada.

Según destaca la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, este tipo de intervenciones evidencian la importancia de que los ciudadanos den aviso inmediato ante comportamientos sospechosos, ya que son una de las herramientas más eficaces para frenar la actividad delictiva en zonas residenciales.