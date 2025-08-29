Turistas ponen su vida en juego en Canarias por darse un baño en pleno oleaje

El irresponsable baño de dos turistas en una playa del Puerto de la Cruz, pese a la fuerte marejada y la bandera roja ondeando en la zona, ha desatado la indignación entre los socorristas locales, que denuncian una vez más la falta de conciencia ante las advertencias de seguridad en el mar.

La cuenta de Instagram de Socorristas Guardavidas Puerto de la Cruz difundió un vídeo donde se observa a dos personas adentrándose en el agua en plena alerta por fenómenos costeros adversos, ignorando las medidas de cierre establecidas por los servicios de emergencia. “Éste es el motivo por el que tenemos que cerrar el acceso: irresponsabilidad y temeridad, sobre todo de turistas”, señalan desde el equipo de vigilancia.

Canarias suma 30 muertes por ahogamiento en lo que va de año

El mar en Canarias es tan hermoso como peligroso. Un recurso natural que atrae a millones de visitantes cada año, pero que también puede convertirse en una trampa mortal si no se respetan las advertencias. Entre enero y julio de 2025, el Archipiélago ha registrado 30 muertes por ahogamiento, una cifra alarmante que pone en evidencia la falta de conciencia sobre los riesgos en el medio acuático.

Los datos los ha hecho públicos la Asociación para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático "Canarias, 1500 Km de Costa", con base en fuentes oficiales de emergencias. Aunque los fallecimientos han descendido un 27% con respecto al mismo periodo de 2024, año en que se produjeron 41 muertes, las cifras siguen siendo preocupantes.