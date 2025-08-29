Una veintena de asesinatos en seis meses eleva la criminalidad en Canarias

El incremento de las muertes violentas -homicidios o asesinatos-, los intentos de asesinato, los secuestros, los ciberdelitos y los robos con violencia colocan a Canarias como la décima comunidad en la más infracciones penales se cometen, según revela el Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior correspondiente al primer semestre de 2025, que encabeza la ciudad autónoma de Ceuta.

El documento analiza los delitos registrados en los primeros seis meses del año por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), los cuerpos policiales dependientes de las comunidades autónomas (Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra) y también las policías locales que facilitan datos al Estado.

Así, en el primer semestre, y en comparación con el mismo período del año pasado, la criminalidad total en España ha disminuido (-0,9%), mientras que en el conjunto de Canarias ha crecido (+0,9%) con un total de 55.156 delitos penales registrados frente a los 54.644 de 2024.

Por tipos, las infracciones penales que más crecen en las islas son los homicidios o asesinatos, que aumentan (+233,3%) al pasar de los seis crímenes en el primer semestre de 2024 a los 20 en 2025. Con esa cifra, el Archipiélago se sitúa como la segunda comunidad que más muertes violentas registra en este período, solo por detrás Andalucía con 46 delitos de sangre.

Por provincias, 11 de esos crímenes se registraron en Las Palmas, entre ellos el asesinato de un narco en Telde, el apuñalamiento de un abuelo por su nieta en Firgas, un asesinato machista en El Zardo, el crimen de una mujer en un bar del barrio de Arenales, un puñetazo mortal en Arguineguín, un estrangulamiento en San José, el apuñalamiento de una persona sin hogar en Playa del Inglés o el incendio que causó la muerte de un hombre en Telde, entre otros, y nueve en Santa Cruz de Tenerife.

Le siguen los secuestros con un aumento del 100% al pasar de ninguno a dos casos este año; los intentos de asesinato, que crecen un 33,3% de los 21 a los 28 casos; los robos con violencia, que suben un 14% desde los 878 a los 1.001 casos registrados; y el tráfico de droga, que aumenta de los 400 a los 439 casos, un 9,8%.

La cibercriminalidad, aquellos delitos cometidos a través de internet y una de las mayores preocupaciones de los cuerpos de seguridad, también sigue en ascenso: suben un 24,8% de los 1.040 a los 1.298 casos, aunque las estafas informáticas caen (-4,4%) de los 7.667 a los 7.333 casos.

Pero no todos los delitos aumentan. Las infracciones penales relacionadas con la libertad sexual caen (-10,1) y, en esta categoría, las agresiones sexuales con penetración lo hacen un -15,4% al pasar de los 117 a los 99 casos. Descienden también los robos con fuerza en los domicilios (-13,3% y los robos de vehículos (-10%).

El Ministerio del Interior cifra en 1.212.268 el total de delitos penales registrados entre enero y junio de 2025 en todo el territorio nacional, de los que 967.077 (el 79,8% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, consideradas aquí todas las formas de criminalidad no cometidas en el ciberespacio y que presenta una variación del -1,9% sobre 2024.

Mientras tanto, la cibercriminalidad (245.191 infracciones penales, el 20,2% del total), presenta un incremento del 3,4% sobre 2024. Con estos datos, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,6 delitos por mil habitantes, una de las más bajas del mundo, y la tasa de cibercriminalidad en 9,7 delitos por mil habitantes.

La ciudad, a la baja

Las Palmas de Gran Canaria continúa situándose como una de las grandes ciudades más seguras del país. A lo largo del primer semestre de 2025, la capital ha registrado una caída del 1,9% en el número de delitos relacionados con la criminalidad convencional, situándose como la urbe con menos infracciones entre las diez más pobladas de España con un total de 7.871 delitos.