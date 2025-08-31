Herido un niño de 13 años al caer al mar y su padre al tirarse al socorrerlo en la costa de Gáldar

Un niño de 13 años y su padre resultaron heridos este domingo después de que el joven cayese al mar accidentalmente en la costa del municipio de Gáldar y segundos después su progenitor se lanzase al agua para socorrerlo, según informaron fuentes del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Ambos tuvieron que ser rescatados por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), ante la imposibilidad de salir del mar por la costa como consecuencia del fuerte oleaje.

Tras lanzarse al agua, el padre de desorientó y comenzó a buscar a su hijo en la dirección contraria

El incidente se produjo pasadas las 16.30 horas, cuando el joven disfrutaba de un día de verano en las piscinas naturales cercanas a El Sobradillo, en las inmediaciones de la Punta de Gáldar. El menor caminaba por la costa cuando fue alcanzado por una ola y arrastrado mar adentro. A pesar de las complicadas circunstancias, ya que el mar se encontraba en malas condiciones, el chico se alejó de las rocas para evitar ser golpeado, según explican fuentes del dispositivo de rescate, y logró mantenerse a flote unos 20 minutos.

Al verlo en esa situación, su padre se lanzó inmediatamente al mar para tratar de rescatarlo pero una vez dentro y con el agua a la altura de sus ojos no logró ver a su hijo, se desorientó y comenzó a buscarlo en otra dirección.

Los dos afectados ingresaron en los hospitales con heridas provocadas por los golpes e hipotermia

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos del Consorcio de Emergencias del parque de Gáldar. Uno de los agentes se lanzó a rescatar al niño y otro hizo lo mismo con el padre y lograron llegar a ellos antes de que se hundieran. Posteriormente se reagruparon y se mantuvieron a flote a unos 50 metros de la costa, hasta que llegó el helicóptero del GES y rescató a las cuatro personas por aire ante la inviabilidad de salir por tierra.

El helicóptero trasladó a los afectados hasta la helisuperficie del Hospital Doctor Negrín. El niño fue trasladado en ambulancia al Materno Infantil y su padre se quedó en el Negrín, ambos con heridas provocadas por los golpes e hipotermia moderada, según informó el 1-1-2. La Policía Local de Gáldar colaboró con el operativo.