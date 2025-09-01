Accidente múltiple en la GC-1 provoca retenciones y deja un herido en Gran Canaria

Un accidente de tráfico en la autopista GC-1, ocurrido a primera hora del lunes, generó importantes retenciones y movilizó a los equipos de emergencia. El suceso, que tuvo lugar en dirección a Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de la salida del segundo túnel desde Arguineguín, involucró a cuatro vehículos en un choque por alcance.

La autopista GC-1, considerada la columna vertebral de la red viaria de Gran Canaria, conecta el sur de la isla con la capital y registra a diario un alto volumen de tráfico. En este contexto, cualquier incidente puede tener un efecto dominó que repercute en la movilidad de miles de personas.

El accidente se produjo en una de las zonas con mayor densidad circulatoria, lo que provocó largas colas y retenciones que se extendieron durante varios kilómetros en sentido norte. Aunque los equipos de emergencia actuaron con rapidez, la congestión no se resolvió hasta que se retiraron los vehículos implicados y se restableció la circulación habitual en ambos carriles.

Una persona herida y asistencia médica en el lugar

Como consecuencia del impacto, una persona sufrió cervicalgia, una lesión común en colisiones por alcance que afecta al cuello debido a movimientos bruscos. La víctima fue atendida en el lugar por una ambulancia de la empresa Emerlan, que se desplazó rápidamente a la zona del siniestro.

Posteriormente, el herido fue trasladado a la Clínica Roca, situada en San Bartolomé de Tirajana, donde recibió atención médica especializada. Afortunadamente, se trató de una lesión leve, y el resto de los ocupantes de los vehículos no precisaron asistencia sanitaria.