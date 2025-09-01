Desmantelan en Lanzarote la mayor fábrica de ropa falsificada detectada en Canarias
La Guardia Civil detiene a cuatro personas y desarticula una red que operaba desde una nave industrial en Arrecife, con maquinaria para falsificar productos de marcas internacionales
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha logrado desarticular una de las mayores redes de falsificación de ropa y calzado de marca en Canarias, tras una compleja investigación iniciada en julio de 2025. El operativo ha culminado con la detención de cuatro personas —de entre 26 y 53 años— y la investigación de una quinta, por su implicación en delitos contra la propiedad intelectual, pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores.
La intervención ha sido calificada como la mayor realizada hasta la fecha en Canarias en cuanto a falsificación de productos, no solo por el volumen de mercancía intervenida, sino por el hallazgo de maquinaria industrial especializada en la producción de copias ilegales.
Todo comenzó con la inspección de varios contenedores de ropa sin marca que llegaron a la isla de Lanzarote. Aquellas primeras sospechas condujeron a los investigadores hasta una nave industrial en Arrecife, que resultó ser el centro neurálgico de una red perfectamente organizada y operativa desde hacía al menos siete años.
Producción masiva de ropa falsificada desde Arrecife
En el interior de la nave industrial, la Guardia Civil descubrió una fábrica clandestina de confección textil. Allí se producían prendas que reproducían los logotipos y diseños de reconocidas firmas internacionales, listas para ser distribuidas en el mercado canario.
La organización contaba con:
- Diez planchas de impresión directa por tinta
- Una plancha térmica
- Dos máquinas especializadas en el serigrafiado de zapatillas
- Equipos informáticos para el diseño y reproducción de logotipos
Además, se incautaron cientos de logotipos, etiquetas y elementos de marcaje falsificados. Todo ello estaba preparado para su aplicación sobre ropa, zapatillas y accesorios.
Entre las marcas más perjudicadas por esta actividad ilegal figuran Adidas, Nike, Puma, Lacoste, Calvin Klein, Hugo Boss, Michael Kors, Dior, Armani, Balenciaga, Gucci, Versace, Fila y Tommy Hilfiger. El valor estimado de los productos incautados en el mercado, una vez puestos a la venta, rondaría los ocho millones de euros, según los peritos judiciales.
