Grave accidente en Fuerteventura: un joven cae desde un tercer piso en un hotel de Pájara
El chico, de 19 años, sufrió una caída durante la madrugada en un complejo turístico y se encuentra en estado crítico. Las autoridades investigan qué ocurrió
La tranquilidad habitual del sur de Fuerteventura se vio interrumpida la madrugada de este domingo, 31 de agosto, por un suceso que ha causado gran conmoción. Un joven de 19 años se encuentra en estado crítico tras sufrir una caída desde una tercera planta en un hotel del municipio de Pájara, una de las principales zonas turísticas de la isla.
El incidente ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta urgente. Aunque las circunstancias exactas de la caída aún no están claras, la gravedad de las lesiones ha movilizado a todos los recursos sanitarios y policiales disponibles en la zona.
Una madrugada que cambió por completo
Lo que parecía una noche más en uno de los complejos turísticos de Pájara se tornó en una escena de emergencia. Los primeros en llegar fueron los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que encontraron al joven inconsciente y con politraumatismos severos tras caer desde una altura considerable.
Los sanitarios realizaron maniobras de estabilización en el lugar, y posteriormente fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura, donde permanece ingresado en estado crítico.
