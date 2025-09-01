Incendio en la estación de bombeo que está entre el Teatro y la Avenida Marítima

La estación de bombeo situada a la altura de la estación de guaguas del Teatro sufrió anoche un incendio. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de la capital para tratar de sofocar las llamas, que alcanzaron varios metros de altura.

Al cierre de este edición no se había extinguido el fuego.

No es la primera vez que esta planta se incendia; ya ocurrió el 12 de agosto de 2023, cuando ardió una de las torres que se encarga de eliminar los malos olores.