Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en la estación de bombeo que está entre el Teatro y la Avenida Marítima

En agosto de 2023 se produjo también un fuego en esta instalación de la capital grancanaria

Incendio en la estación de bombeo entre el Teatro y la Avenida Marítima

Incendio en la estación de bombeo entre el Teatro y la Avenida Marítima

La Provincia

Rubén Torres

Las Palmas de Gran Canaria

La estación de bombeo situada a la altura de la estación de guaguas del Teatro sufrió anoche un incendio. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de la capital para tratar de sofocar las llamas, que alcanzaron varios metros de altura.

Al cierre de este edición no se había extinguido el fuego.

No es la primera vez que esta planta se incendia; ya ocurrió el 12 de agosto de 2023, cuando ardió una de las torres que se encarga de eliminar los malos olores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un puente de cuatro días: este será el primer festivo escolar en Gran Canaria
  2. Anabel Pantoja emociona a sus seguidores al anunciar un cambio de vida entre lágrimas
  3. Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, signo a signo
  4. Un anfiteatro natural de aguas cristalinas: la cala que recuerda a Madeira y está en Gran Canaria
  5. Canarias apuesta por independizar a los jóvenes en las habitaciones vacías de los mayores que vivan solos
  6. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  7. La captura de culebras en Gran Canaria asciende a 2.375 ejemplares durante este año
  8. Lo que se esconde detrás de 'First Dates': una pareja que se enamoró en el programa y reside en Canarias te lo cuenta

Incendio en la estación de bombeo que está entre el Teatro y la Avenida Marítima

Incendio en la estación de bombeo que está entre el Teatro y la Avenida Marítima

Herido un niño de 13 años al caer al mar y su padre al tirarse a socorrerlo en la costa de Gáldar

Herido un niño de 13 años al caer al mar y su padre al tirarse a socorrerlo en la costa de Gáldar

Una veintena de asesinatos en seis meses eleva la criminalidad en Canarias

Una veintena de asesinatos en seis meses eleva la criminalidad en Canarias

Pillado in fraganti un hombre por robo en vehículos en Santa Lucía de Tirajana

Pillado in fraganti un hombre por robo en vehículos en Santa Lucía de Tirajana

Turistas ponen su vida en juego en Canarias por darse un baño en pleno oleaje

Turistas ponen su vida en juego en Canarias por darse un baño en pleno oleaje

Roban unos 7.000 euros en el interior de un establecimiento en Fuerteventura y la Guardia Civil los detiene

Roban unos 7.000 euros en el interior de un establecimiento en Fuerteventura y la Guardia Civil los detiene

Polémica en El Hierro: una turista ignora las normas en La Sabina y fuma durante alerta por incendios

Polémica en El Hierro: una turista ignora las normas en La Sabina y fuma durante alerta por incendios

Imprudencia extrema en el Teide: un coche casi arrolla a dos ciclistas en un adelantamiento temerario

Imprudencia extrema en el Teide: un coche casi arrolla a dos ciclistas en un adelantamiento temerario
Tracking Pixel Contents