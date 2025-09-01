Violencia en el ocio nocturno de Canarias: una brutal pelea entre turistas en plena calle

Una noche de fiesta terminó en caos en la zona más famosa del ocio nocturno en el sur de Tenerife. Un nuevo vídeo viral grabado en Las Verónicas, en pleno corazón de Playa de Las Américas, muestra una violenta pelea entre jóvenes turistas a la salida de una discoteca. La escena, difundida a través de TikTok, ha provocado una oleada de indignación, reavivando el debate sobre la seguridad, el civismo y los excesos del turismo en esta concurrida zona de la isla.

Empujones, gritos y tensión: una pelea que acaba en redes

El vídeo muestra con claridad cómo varios jóvenes se enfrentan físicamente en plena vía pública, entre empujones, gritos y actitudes agresivas. Uno de los momentos más comentados es cuando uno de los implicados, visiblemente fuera de sí, se arranca la camiseta mientras increpa a los demás.

A pocos metros, decenas de personas observan y graban con sus móviles sin intervenir, una escena que se ha convertido tristemente habitual en este tipo de altercados. El clip no tardó en hacerse viral en redes sociales, acumulando miles de visualizaciones y reacciones.

La Policía Nacional se personó rápidamente en el lugar, intentando separar a los implicados y calmar la situación. No se ha confirmado si se practicaron detenciones o sanciones, pero el vídeo por sí solo ha sido suficiente para encender las alarmas entre vecinos y autoridades.