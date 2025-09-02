Un conductor de guagua agredido tras expulsar a un pasajero violento en presencia de menores

Un nuevo incidente de violencia ha vuelto a sacudir el transporte público en Tenerife. Esta vez, el suceso ocurrió en la mañana del sábado 23 de agosto de 2025, en el municipio de Candelaria, cuando un conductor de guagua fue agredido por un pasajero tras ser expulsado por alterar el orden dentro del vehículo.

Según testigos presenciales, el agresor estaba insultando a otros pasajeros y llegó incluso a empujar a algunos, provocando un clima de tensión que afectó especialmente a menores que se encontraban en la guagua, algunos de los cuales llegaron a llorar ante lo que estaba ocurriendo.

El conductor de la guagua, al observar el comportamiento violento del pasajero, procedió a pedirle que abandonara el vehículo. Fue entonces cuando se produjo la agresión: el individuo golpeó al conductor y, además, le arrebató la chapa de identificación, según informó el colectivo Los Jardineros-Tenerife, que ha denunciado públicamente lo sucedido.

Este nuevo episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte público frente a comportamientos agresivos por parte de algunos usuarios.

Posible grabación del suceso

Se cree que la agresión ha quedado registrada en las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la guagua. Estas imágenes podrían ser clave para identificar plenamente al agresor y para el desarrollo de las diligencias judiciales, si el conductor o la empresa deciden denunciar los hechos.

En casos anteriores, este tipo de grabaciones han servido como prueba contundente para sustentar acusaciones por delitos de agresión o alteración del orden público.

El suceso no es un caso aislado. En los últimos años se ha incrementado el número de agresiones y situaciones de tensión que enfrentan los conductores de guaguas en Canarias, especialmente en zonas de alta afluencia o durante fines de semana y festivos.

Desde sindicatos y asociaciones profesionales como Intersindical Canaria o Los Jardineros, se viene reclamando mayor protección para el personal del transporte.