Un pasajero de una guagua en Canarias arranca parte del uniforme al conductor tras impedirle subir con una cerveza en la mano

Las agresiones a los conductores de guaguas en Canarias no cesan. Un nuevo episodio de violencia verbal y física tuvo lugar en la tarde del pasado domingo, 31 de agosto, en Lanzarote, en concreto, en la localidad turística de Puerto del Carmen (municipio de Tías).

El desagradable incidente se registró en una guagua de la Línea 03, que cubre la ruta entre Costa Teguise y Puerto del Carmen, del servicio de transporte público interurbano de viajeros.

Según el relato de la denuncia interpuesta por el afectado el pasado lunes ante la Policía Nacional de Arrecife, a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos se iniciaron a las 17.15 en la parada situada junto al IES Puerto del Carmen, próxima la intercambiador y el supmercado Lidl.

El inicio de la discusión: "Eres un hijo de puta"

El pasajero se subió al vehículo y se sentó en uno de los asientos destinados a personas con movilidad reducida, momento en el que se dirigió al conductor diciéndole: “Eres un hijo de puta”.

El guagüero preguntó al viajero por qué estaba tan alterado y este le dijo que era porque el día anterior le había impedido subir a la guagua con un vaso de cerveza en la mano y por ese motivo lo insultaba, según figura en el texto de la denuncia.

Zona turística de Puerto del Carmen próxima a Playa Chica, La Tiñosa y el muelle / La Provincia

Lo agarró por el cuello

El autobús siguió su ruta en Puerto del Carmen y al llegar a la parada de Canaña Alta (la siguiente parada en la ruta después de la del Intercambidor), el conductor invitó al hombre a bajarse del mismo debido a su mal comportamiento. Entonces, el agresor “lo agarró por la camisa a la altura del cuello y lo empujó hacia la pared que el mismo tenía detrás”.

En un primer momento, el trabajador de la empresa Arrecife Bus logró zafarse del cliente y evitar recibir un puñetazo, ya que el usuario tenía el puño cerrado con intención de pegarle. Sin embargo, el agresor lo agarró de nuevo y gracias a la mediación de otro viajero, que se interpuso entre ambos, consiguió que el agresor lo soltara.

Presentación de cinco guaguas sostenibles para el transporte interurbano en Lanzarote / La Provincia

Le arrancó la corbata del uniforme

“Como consecuencia del agarrón en el cuello”, la corbata que forma parte del uniforme del guagüero el denunciado se la arrancó, la cual quedó inservible.

A continuación, el agredido solicitó la presencia de la Policía Local de Tías, cuyos agentes de guardia acudieron al lugar e identificaron al alborotador, se indica en la denuncia. A tenor de las indicaciones del conductor, el autor de los hechos es “un varón, de unos 175 centímetros de altura, raza negra y de unos 40-50 años”.

Tras finalizar su jornada laboral, el conductor acudió al Centro de Salud de Valterra, en Arrecife, para que el personal sanitario valorara su estado. En el parte médico referido se indican “escoriaciones en el cuello, dolor a la palpación sobre cuerpos vertebrales derecho y dolor a la palpación en región lumbar izquierda”.

Fuentes del comité de Salud Laboral de la empresa Arrecife Bus, concesionario del transporte público interurbano de viajeros exigen que el Cabildo ponga en marcha cuanto antes, la ordenanza reguladora del servicio.