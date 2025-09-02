Robo frustrado en un restaurante en Canarias: la alarma suena, huyen y ahora uno está detenido

Todo ocurrió en apenas unos minutos, pero los ecos del suceso siguen resonando. A las 04:50 de la madrugada del 20 de agosto, dos personas accedieron de forma violenta a un establecimiento en Caleta de Fuste, tras romper una ventana. Pero no contaban con un factor clave: el sistema de alarma del local, que se activó al instante. El ruido los obligó a huir sin llevarse nada, dejando tras de sí huellas, restos y una grabación en vídeo que se convertiría en la clave para su identificación.

La Guardia Civil de Puerto del Rosario actuó con rapidez. Gracias a la inspección ocular, a los indicios recogidos en el lugar y a las grabaciones de las cámaras de seguridad, los agentes lograron identificar a los dos implicados. La denuncia formal presentada el 23 de agosto activó las diligencias oficiales. Al día siguiente, el 24 de agosto, uno de los sospechosos fue detenido apenas una hora después de recuperar las imágenes.

Un joven de 23 años, sin antecedentes conocidos, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia el 25 de agosto. Tras declarar, quedó en libertad, aunque la investigación sigue su curso.

El segundo implicado está identificado, pero sigue sin aparecer

El caso, sin embargo, no está cerrado. La segunda persona implicada ha sido identificada, pero permanece en paradero desconocido. La Guardia Civil mantiene activa una orden de detención y continúa buscando pistas que puedan llevar a su localización.

Uno de los giros más llamativos del caso ha sido la publicación no autorizada de imágenes de las cámaras de seguridad en redes sociales y medios digitales. Esta acción, aunque aparentemente bien intencionada, violó la Ley de Protección de Datos y entorpeció la labor policial.

De hecho, los propios implicados vieron esas imágenes, lo que provocó que uno de ellos modificara radicalmente su aspecto físico para evitar ser reconocido. El segundo, al verse identificado, optó por esconderse. Un movimiento que ha dificultado su localización.

La Guardia Civil recuerda que compartir este tipo de contenidos puede tener consecuencias legales, además de poner en peligro el éxito de investigaciones en curso.