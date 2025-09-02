El 'colmo de la guerra de hamacas' en Canarias: turistas duermen en tumbonas para no perder sitio en la piscina

En plena temporada alta, la presión por conseguir una tumbona libre junto a la piscina ha llevado a varios turistas a dormir al raso en complejos hoteleros del sur de Tenerife. Las imágenes, captadas recientemente en un hotel de cuatro estrellas, muestran a huéspedes durmiendo sobre las tumbonas pese a haber pagado 260 euros por persona y noche por sus habitaciones. Lo que para algunos puede parecer una anécdota graciosa, en realidad pone sobre la mesa un problema creciente asociado al turismo masivo: la lucha por el espacio y la comodidad en infraestructuras saturadas.

La escena, repetida en varios hoteles de la zona de Costa Adeje, Los Cristianos y Playa de las Américas, refleja un comportamiento en auge durante los meses de verano. Los turistas, especialmente británicos y alemanes, bajan a primera hora para colocar toallas sobre las tumbonas, una práctica común que ahora ha escalado hasta el extremo de quedarse dormidos allí para asegurarse su lugar. “Es un círculo vicioso: algunos duermen allí para marcar territorio y otros sienten que, si no hacen lo mismo, perderán su sitio”, explica un huésped británico que presenció los hechos. Esta conducta responde al temor de quedarse sin espacio junto a la piscina, una de las zonas más codiciadas del hotel durante las horas de sol.

Medidas de los hoteles: ¿suficientes para frenar el problema?

Ante el aumento de conflictos y quejas, algunos hoteles han optado por medidas correctivas para frenar esta dinámica:

Retirada de toallas colocadas sin supervisión durante un tiempo prolongado.

Límites de tiempo de uso de las tumbonas, con vigilancia del personal.

Asignación de tumbonas por habitación, para reducir la competencia entre huéspedes.

No obstante, estas estrategias no siempre resultan efectivas. La alta densidad de ocupación y la falta de espacio en las zonas comunes durante el verano complican su implementación. Además, los turistas más persistentes buscan la forma de esquivar las normas, desafiando incluso el sentido común al dormir al aire libre para mantener su “territorio”.

El turismo rompe todos los registros en Canarias

El turismo sigue rompiendo todas las estadísticas, o casi, en la comunidad autónoma de Canarias, sobre todo en lo referente a las principales variables macroeconómicas. Esta vez toca conocer los registros más recientes sobre la llegada de turismo internacional a las islas, los del mes de julio pasado, y en relación con el gasto turístico general (que no equivale a los recursos económicos que deja este sector productivo dominante en Canarias) de ese mismo segmento de demanda.

Esto a su vez permite realizar el estudio del acumulado de 2025, con siete meses ya transcurridos (enero-julio). Así se procede y la sorpresa, tras la observación de registros tan abundantes, encandila de nuevo, y ya son muchos meses así, desde aproximadamente mediados del año 2022 y además de forma continua.

Este julio pasado, según las estadísticas servidas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de los estudios Frontur y Egatur, Canarias recibió 1,23 millones de turistas extranjeros, la marca más elevada de la historia para un mes de julio gracias al incremento relativo del 6% respecto al mismo mes de 2024 (este fue un año récord en llegada de turistas totales a las islas y en afluencia de internacionales, con 15,2 millones de personas).