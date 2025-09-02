Vuelco de un vehículo en Lanzarote

Un accidente de tráfico ocurrido en la noche del lunes movilizó a los servicios de emergencia en la isla de Lanzarote, concretamente en la carretera LZ-409, vía que conecta los pueblos de El Peñón y Mozaga, en el municipio de San Bartolomé. El incidente se saldó sin heridos, aunque sí generó una importante respuesta de los cuerpos de seguridad y emergencias.

Según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, el aviso se recibió poco antes de las 22:00 horas del lunes. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (CECOES 1-1-2) alertó a los bomberos sobre un vehículo que había volcado en la mencionada carretera insular.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar del accidente, se encontraron con una escena impactante: el coche estaba volcado sobre el techo, pero el conductor ya se encontraba fuera del vehículo, sin aparentes lesiones físicas graves. Este hecho fue confirmado tanto por los bomberos como por la Guardia Civil, que ya estaba presente en la zona.

El conductor salió por su propio pie

Una de las claves del incidente fue que el único ocupante del coche logró salir del vehículo por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Esta rápida reacción evitó que hubiera consecuencias mayores o que el rescate tuviera que ser más complejo.

Los primeros en llegar fueron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, quienes se encargaron de asegurar la zona para evitar más riesgos, ya que el coche volcado se encontraba ocupando parte de la calzada.

Por petición expresa de la Guardia Civil, los bomberos del Consorcio procedieron a voltear el vehículo para colocarlo de nuevo sobre sus ruedas y retirarlo de la vía, facilitando así la recuperación de la circulación en la LZ-409. Una vez realizada esta labor, se dio por concluido el servicio de emergencia.