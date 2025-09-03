Buscan a un joven desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta urgente para localizar a Kilian D. H., un joven de 20 años cuya pista se perdió el pasado sábado, 30 de agosto, en la zona de Playa Chica, en Las Canteras.

Desde entonces, no se ha vuelto a tener noticias sobre su paradero. Este miércoles se ha presentado la denuncia de desaparición, tras varios días sin ser localizado, por lo que sus familiares han pedido la colaboración ciudadana para ayudar en la búsqueda.

Kilian D. H. mide 1,70 metros de estatura, tiene complexión delgada, el pelo castaño y los ojos marrones. La asociación ha difundido su imagen y descripción a través de sus canales oficiales con el objetivo de que cualquier persona que lo haya visto o pueda aportar algún dato relevante se ponga de inmediato en contacto.

En caso de conocer alguna información sobre su paradero, SOS Desaparecidos ha habilitado el número de teléfono 868 286 726 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

Desde la asociación insisten en que cada minuto cuenta y que la rapidez en estos casos puede marcar la diferencia. Por ello, hacen un llamamiento a toda la ciudadanía, especialmente a quienes viven o transitan con frecuencia por Las Palmas de Gran Canaria, para que presten atención y colaboren en la difusión de la alerta. También se pide el máximo respeto hacia la familia del desaparecido y su entorno más cercano, evitando especulaciones y compartiendo únicamente información verificada.