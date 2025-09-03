Un cargador de un móvil sobre un colchón se baraja como la causa del incendio en un edificio de viviendas en Lanzarote
Un vecino del inmueble fue evacuado al hospital por inhalación de humo y otros tres se refugiaron en la azotea hasta que los bomberos ventilaron la escalera principal y pudieron regresar a sus hogares
Un incendio se declaró en la noche de este martes, sobre las 21.30 horas, en la cuarta planta de un edificio ubicado en la calle Norte con Janubio, en el barrio de La Vega, en Arrecife. El fuego, informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, comenzó en una de sus habitaciones y amenazaba con extenderse al resto de la vivienda.
Un cargador de un móvil que estaba enchufado y colocado encima de un colchón se baraja como posible causa del origen del fuego, según comentó el propietario del inmueble al cabo de bomberos que acudió al lugar del suceso, indica el gerente del consorcio, Enrique Espinosa.
Además de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, se desplazaron a la casa agentes de la Policía Nacional y Policía Local de Arrecife y sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Afortunadamente, la vivienda donde se originó el fuego se encontraba vacía en ese momento.
Un afectado por inhalación de humo
Durante la intervención, fue necesario rescatar a un hombre que estaba en el piso colindante, el cual resultó afectado por inhalación de humo. Otras tres personas que se encontraban en la azotea del edificio permanecieron en esa zona de seguridad hasta que la escalera principal fue ventilada y pudieron ser acompañadas a la calle sin riesgo.
Una vez extinguido el incendio y ventiladas las zonas comunes, los inquilinos del edificio fueron acompañados de nuevo a sus viviendas tras comprobar que no quedaban restos de humo. Únicamente la vivienda donde se originaron las llamas quedó inhabitable por los daños sufridos. El hombre rescatado en el piso contiguo fue evacuado hasta el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa por inhalación de humo.
