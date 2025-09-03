Colisión entre un coche y un camión en Gran Canaria

Una mujer de 70 años resultó herida con policontusiones de carácter moderado tras un accidente de tráfico ocurrido en la tarde del martes 2 de septiembre , en la autovía GC-1, a la altura del municipio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria.

El siniestro tuvo lugar a las 14:02 horas, en el carril sur de la GC-1, una de las principales arterias de comunicación de la isla. La colisión involucró a un vehículo particular y un camión de transporte, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

En cuanto se recibió la alerta, los servicios de emergencia fueron activados de inmediato, dada la gravedad potencial del incidente y la presencia de una persona atrapada en uno de los vehículos implicados.

El dispositivo de emergencias fue amplio y estuvo coordinado por el 1-1-2. Intervinieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC): una ambulancia medicalizada, una sanitarizada y otra de soporte vital básico; Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria: fundamentales en las tareas de rescate y la Guardia Civil de Tráfico, que se hizo cargo de las diligencias y el control del tráfico.

La víctima, una mujer de 70 años, quedó atrapada en el interior de su vehículo tras el impacto. Los bomberos del Consorcio de Emergencias trabajaron rápidamente para liberarla de forma segura, al tiempo que aseguraban el coche para evitar mayores riesgos.

Una vez rescatada, el personal sanitario del SUC la atendió en el lugar y, tras una primera valoración, procedieron a su traslado en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Presentaba policontusiones de carácter moderado, sin riesgo vital en el momento de la evacuación.

La Guardia Civil investiga las causas del accidente

La Guardia Civil de Tráfico se encargó del atestado correspondiente y de regular la circulación en la zona mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio. Aunque no se han dado detalles sobre las circunstancias concretas del choque, se espera que la investigación ayude a esclarecer los motivos de la colisión.

El tráfico en la GC-1 sentido sur sufrió retenciones temporales, mientras los operativos actuaban en el lugar del siniestro.