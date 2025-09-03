La explosión de un patinete eléctrico provoca un incendio en un apartamento de San Bartolomé de Tirajana
La detonación provocó una gran cantidad de humo tóxico, lo que obligó a evacuar parcialmente el edificio por precaución
Un incendio declarado la madrugada del miércoles en un apartamento de la quinta planta de un edificio en Sonnenland causó importantes daños materiales tras la explosión de un patinete eléctrico que estaba enchufado a la corriente. No se registraron heridos.
El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos de San Bartolomé de Tirajana recibió la alerta a las 03:59 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2. Los bomberos se desplazaron de inmediato hasta el inmueble, donde confirmaron que el fuego se originó tras una detonación en un patinete eléctrico en proceso de carga.
La explosión provocó una combustión intensa y una gran cantidad de humo tóxico, lo que obligó a evacuar parcialmente el edificio por precaución. El apartamento siniestrado resultó gravemente afectado por las llamas, aunque el fuego no se extendió a otras viviendas.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a los residentes del inmueble, que no presentaban lesiones, pero fueron evaluados por posible exposición al humo. La Policía Local y la Policía Nacional colaboraron en la gestión del perímetro de seguridad y en las tareas de desalojo.
Los bomberos controlaron y extinguieron el incendio tras una intervención que se prolongó durante más de una hora. Posteriormente, realizaron labores de ventilación para eliminar los gases tóxicos acumulados en la vivienda y zonas comunes.
Las autoridades recuerdan la necesidad de extremar las precauciones durante la carga de dispositivos eléctricos, especialmente durante la noche o sin supervisión, para evitar riesgos como el registrado esta madrugada.
