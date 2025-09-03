Gran Canaria refuerza la lucha contra incendios con 28 denuncias por infringir la Ley de Montes

Gran Canaria refuerza su escudo contra los incendios forestales con medidas más estrictas y presencia constante en zonas de alto riesgo. La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha desplegado un amplio operativo dentro del marco de su plan de prevención de incendios forestales, que ha derivado en 28 denuncias por infracciones a la Ley de Montes, muchas de ellas en áreas especialmente sensibles como Roque Nublo, La Cumbre y entornos naturales próximos en el centro de la isla.

Estas acciones se enmarcan en una estrategia de vigilancia activa que responde tanto a la necesidad de proteger el ecosistema como a prevenir siniestros medioambientales que, en épocas de calor extremo, pueden alcanzar consecuencias devastadoras.

El dispositivo desplegado contempla una vigilancia reforzada en aquellos espacios considerados de alto valor ecológico, donde la presencia humana puede conllevar riesgos si no se respetan las normas. Por ello, patrullas tanto terrestres como aéreas recorren a diario senderos, pistas forestales y puntos frecuentados por residentes y turistas.

Las infracciones detectadas abarcan un abanico que va desde el encendido de hogueras no autorizadas hasta la quema incontrolada de residuos agrícolas o forestales, pasando por el uso incorrecto de maquinaria que puede generar chispas, como las desbrozadoras.

El uso de desbrozadoras, bajo especial vigilancia

Uno de los focos del operativo se encuentra en la supervisión del uso de motores desbrozadores, herramientas muy comunes en labores agrícolas y de limpieza de terrenos, pero que implican un riesgo considerable en periodos de alto peligro por incendios. Su uso incorrecto —sin protección contra chispas o en zonas no permitidas— puede ser sancionado con dureza por su potencial para desencadenar fuegos.

En este sentido, la Guardia Civil ha tomado medidas específicas para controlar y sancionar estos comportamientos, informando además a la población sobre los requisitos de uso seguro de estos equipos.

Las sanciones impuestas en el marco de la Ley de Montes varían en función de la gravedad de la infracción y del daño potencial o real causado. Desde multas leves, que pueden rondar unos cientos de euros, hasta sanciones económicas de gran cuantía, acompañadas de medidas como el decomiso de material o la obligación de reparar los daños ambientales.

Este enfoque no solo busca castigar, sino también fomentar una mayor conciencia ciudadana respecto a la importancia de cumplir las normativas para preservar los montes de Gran Canaria, que son patrimonio de todos.

El plan de la Guardia Civil no se limita a la vigilancia y las sanciones. Incluye también campañas de sensibilización dirigidas tanto a los residentes como a los visitantes, especialmente en épocas de alta afluencia turística, donde el desconocimiento puede jugar un papel en los comportamientos de riesgo.

Además, la institución trabaja de manera coordinada con otros organismos públicos y servicios de emergencia para implementar un enfoque multidisciplinar e integral, que permita abordar la prevención de incendios desde la educación, el control y la actuación inmediata en caso de detectarse situaciones peligrosas.

Roque Nublo y La Cumbre: vigilados con lupa

El operativo ha hecho especial hincapié en lugares tan emblemáticos como Roque Nublo y toda la zona de La Cumbre, donde el equilibrio ecológico es frágil y donde los efectos de un incendio podrían ser irreversibles. Estas áreas no solo albergan una rica biodiversidad, sino que también son destinos turísticos de primer orden, lo que las convierte en puntos de alto riesgo en términos de prevención.

Con las denuncias ya formuladas y un plan de actuación que se mantendrá activo durante toda la temporada de riesgo, la Guardia Civil recuerda que la responsabilidad es compartida. Sin la colaboración ciudadana, la efectividad del dispositivo disminuye considerablemente.