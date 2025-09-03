La noche del pasado domingo, Santa Cruz de Tenerife fue escenario de un episodio extremo de violencia familiar que pudo haber terminado en tragedia. Un joven fue detenido tras estrangular a su madre e impedirle abandonar su vivienda, para después regresar armado con un machete con el que la amenazó de muerte. La intervención rápida y coordinada de la Policía Local y Nacional evitó un desenlace aún más grave.

Todo comenzó cuando el Centro de Coordinación de Emergencias recibió una alerta urgente: una mujer pedía auxilio tras haber sido agredida por su hijo en su domicilio. Cuando los agentes llegaron al lugar, el ambiente parecía tranquilo. El joven, en una actitud inicialmente colaboradora, permitió a los policías inspeccionar el interior de la vivienda en Santa Cruz, que en ese momento parecía deshabitada.

Poco después, apareció la víctima: la madre del joven. Visiblemente alterada, relató a los agentes lo que acababa de vivir. Según su testimonio, su hijo había entrado en casa y, tras una discusión, la había inmovilizado por el cuello hasta dejarla semiinconsciente. Durante minutos, le impidió salir de la vivienda, ejerciendo un control físico y psicológico que rozaba la tortura.

Tras ese primer ataque, el joven abandonó brevemente la casa. Pero su regreso fue aún más aterrador: volvió empuñando un machete, con el que la amenazó directamente. En un acto de sangre fría, la mujer logró calmarlo, ganarse unos minutos y simular que necesitaba salir a fumar. Fue entonces cuando logró huir a la vivienda de un vecino en Tenerife, desde donde contactó con la Policía.

Un joven estrangula y amenaza con un machete a su madre en Santa Cruz de Tenerife / La Provincia

Gracias a ese pequeño margen de tiempo y al aviso inmediato, los cuerpos policiales actuaron con celeridad, localizando al agresor e incautando un arsenal improvisado de objetos peligrosos: machetes, cuchillos y otros utensilios con los que podía causar graves daños físicos. El machete utilizado para amenazar a la mujer fue hallado oculto bajo un coche, donde el detenido intentó esconderlo para evitar que se lo requisaran.

El joven fue detenido en el acto, y se espera que sea puesto a disposición judicial en las próximas horas. Las autoridades investigan ahora si existían antecedentes de violencia o amenazas en el entorno familiar.

La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, subrayó la importancia de la coordinación policial en este tipo de situaciones. “La colaboración entre Policía Local y Policía Nacional fue clave para evitar un desenlace mucho más grave”, declaró. Además, recalcó que el compromiso del consistorio es “seguir trabajando unidos para garantizar la seguridad de los vecinos y actuar con rapidez en los casos de violencia familiar”.