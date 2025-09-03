Muere una mujer tras ser rescatada del mar en Lanzarote
Los socorristas intentaron reanimarla en la orilla tras sacarla del agua en la playa de Matagorda, pero no logró sobrevivir
Una mujer ha fallecido la tarde del miércoles en la Playa de Matagorda, en el municipio de Tías, tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria. Los hechos ocurrieron en torno a las 16:18 horas, cuando los socorristas del servicio de Salvamento en Playas la sacaron del agua e iniciaron de inmediato maniobras de reanimación.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 fue alertado de la situación y activó los recursos necesarios. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un enfermero del Centro de Salud de Tías.
Pese a los esfuerzos del personal sanitario, que continuó con maniobras avanzadas de reanimación, no se pudo revertir la situación y se confirmó el fallecimiento de la mujer en el lugar del incidente.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró con los equipos de emergencia en la zona.
