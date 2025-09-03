Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión

El ciudadano venezolano Nilson Domínguez ha ratificado este miércoles ante una jueza en Fuerteventura la querella presentada contra el actor Rodolfo Sancho al que acusa de "extorsiones" para mentir durante el juicio que se celebró en Tailandia contra Daniel Sancho, que fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El actor, que reside en la isla, no ha querido hacer declaraciones a la prensa a la entrada ni a la salida de los juzgados de Puerto del Rosario, donde ha prestado declaración ante la jueza del Juzgado de Instrucción número 7 de Puerto del Rosario.

Sí las ha hecho el abogado de Nilson Domínguez, el letrado Alfredo Arrien Paredes, que ha recordado que su defendido, expareja de Edwin Arrieta, denunció al actor por presuntas presiones para declarar lo que quería la defensa de Daniel Sancho en la Corte Provincial de Koh Samui.

Posible coacción

"La querella se formula por una posible coacción del actor Rodolfo Sancho hacia Nilson porque este intenta forzar una declaración que no era cierta para favorecer la defensa de Daniel Sancho", ha indicado el abogado.

Según Alfredo Arrien, a su cliente "se le ofreció dinero, luego se le prometió más dinero y se le fuerza a hacer unas cosas que él no quería hacer y, finalmente, no hace. Luego, el coacciona diciendo que se le va a denunciar".

Sancho, que no ha respondido a las preguntas del abogado de Domínguez, se ha centrado durante su declaración ante la jueza y según ha contado Alfredo Arrien, en que ha sido engañado prometiéndole unas declaraciones a favor de su hijo que, finalmente, no se han hecho.

Por su parte Nilson Domínguez, que ha declarado vía telemática, ha mantenido su versión y ha asegurado, según ha explicado su abogado a los periodistas, haber sido extorsionado "para mentir en los juzgados de Tailandia" y ha subrayado que su defendido "no iba a declarar cosas que no fueran ciertas".

El letrado ha indicado que se han aportado las conversaciones de WhatsApp que su cliente custodia, mientras que Rodolfo Sancho tiene otras conversaciones que también "se van a aportar y cotejar".

Promesas de varias cantidades de dinero

"La jueza tiene que decidir cuál es la versión correcta, pero sí está claro que hay unas conversaciones en las que Rodolfo Sancho promete varias cantidades de dinero", ha explicado a la prensa el letrado.

Rodolfo Sancho también había presentado una querella contra Nilson Rodríguez por estafa continuada.

Según el abogado Alfredo Arrien, se trata de una denuncia que se produce "en defensa de nuestra acción y tras tener conocimiento y noción de los hechos puso la denuncia por estafa. Es su forma de defenderse".

"Las dos querellas son muy parecidas, creo que han copiado la nuestra porque es prácticamente la misma, simplemente cambia la argumentación", ha explicado el abogado.

Daniel Sancho cumple cadena perpetua en la prisión de Surat Thani, al sur de Tailandia, por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023.