El verano se salda con menos muertes en España, pero Canarias registra un incremento significativo en víctimas de tráfico

El Ministerio del Interior ha divulgado este miércoles el balance provisional de la Operación Verano 2025 de la Dirección General de Tráfico (DGT). Durante julio y agosto se registraron 228 víctimas mortales por siniestros de tráfico en España, lo que representa una caída del 6% respecto a la misma época de 2024 (15 decesos menos).

Además, los datos de la DGT revelan que hubo 949 heridos graves, dentro de un contexto de aumento de la movilidad.

La subida de desplazamientos de larga distancia durante el verano se refleja en el aumento de la movilidad: se superaron los 100 millones de movimientos, con un incremento del 2,77% respecto al verano anterior. Estas cifras justifican la concentración de intervenciones y campañas de concienciación por parte de la DGT para tratar de reducir la severidad de los siniestros.

Canarias: más víctimas mortales en julio y agosto

En Canarias, el balance del verano muestra una evolución distinta, detalla Bernardo Hernández, periodista experto en Seguridad Vial. Mientras el año anterior se registraron siete víctimas mortales en julio y agosto en carretera, este año la cifra asciende a 11 fallecidos en el mismo periodo, lo que implica un incremento del 57% en términos porcentuales. En los accidentes resultaron heridas 208 personas.

Este aumento, añade Hernández, sitúa a Canarias como la segunda comunidad con mayor variación porcentual tras Castilla-La Mancha, donde un único accidente provocó cinco muertes. En el conjunto del año, Canarias registró 50 fallecidos en lo que va de año, tanto en vías urbanas como interurbanas.

Fallecidos en vías interurbanas en España en los meses de julio y agosto 2025. / DGT

Impacto en víctimas vulnerables

La estadística de víctimas vulnerables "parece estabilizarse", pero se mantiene alta, con 72 motoristas fallecidos en estos meses en España ("más de uno ha fallecido un siniestro vial por día"), así como los fallecimientos de 20 peatones y de 7 ciclistas. En conjunto, los fallecidos por accidentes de tráfico desde principios de año hasta agosto alcanzan una cifra diaria que ronda los 3,7 de promedio por día (746 muertes en lo que va de año).

Fallecidos por comunidades autónomas

En cuanto a la localización del siniestro, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de personas fallecidas (47, el 21 por ciento del total), seguida de Castilla y León con 32 víctimas mortales (14 por ciento).

Las mayores variaciones respecto a 2024 se han producido en la Comunidad Valencia y Murcia con 14 y 9 fallecidos menos respectivamente.

Por otro lado, desde el 1 de enero, y hasta el pasado 1 de septiembre, se han contabilizado 746 fallecidos en las carreteras españolas, 34 menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un descenso de un 4 por ciento. Marzo, julio y agosto han sido los meses que han superado el centenar de fallecidos.