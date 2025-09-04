Escándalo en el aire: agresión en un Ryanair con destino Lanzarote acaba en intervención policial

Lo que debía ser un viaje vacacional habitual desde Manchester hasta Lanzarote terminó en un nuevo caso de alteración grave a bordo de un avión. El vuelo RYR536Q de Ryanair, que aterrizó en la noche del martes poco antes de las 23:00 horas, fue escenario de un incidente violento protagonizado por una pasajera que alteró gravemente el orden durante el trayecto.

Según fuentes de control aéreo español, la mujer no solo provocó un grave altercado a bordo, sino que llegó a ejercer violencia física contra otros pasajeros, obligando a la tripulación a solicitar intervención inmediata de las autoridades en destino.

Ante la gravedad del comportamiento, el control de tráfico aéreo en Canarias reorganizó la maniobra de aproximación al Aeropuerto César Manrique–Lanzarote, reduciendo el tiempo de espera en el aire y facilitando una llegada prioritaria.

La Guardia Civil ya estaba esperando en la pista cuando el avión aterrizó. Una vez en tierra, los agentes procedieron a sacar del avión a la mujer y ponerla a disposición de las autoridades competentes.

Un problema que se repite en los vuelos con destino a Canarias

Este no es un caso aislado. De hecho, el número de pasajeros conflictivos en vuelos hacia Canarias ha aumentado en los últimos meses, especialmente durante la temporada de verano, cuando el tráfico aéreo entre el Reino Unido y el archipiélago se incrementa notablemente.

En julio de 2024, un pasajero británico obligó a otro vuelo de Ryanair a regresar a Escocia tras causar disturbios a bordo. El hombre fue juzgado en agosto por un tribunal de Edimburgo, que lo condenó a 225 horas de trabajo comunitario por su comportamiento.