Grave atropello de una guagua a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer ha resultado gravemente herida en la mañana del jueves 4 de septiembre tras ser atropellada por una guagua en la calle Juan Rejón, una transitada vía del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El incidente tuvo lugar a las 08:58 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Tras recibir la alerta, el CECOES activó de inmediato los recursos de emergencia pertinentes. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. También acudieron agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Al llegar al lugar del suceso, el personal sanitario del SUC encontró a la víctima con politraumatismos de carácter grave. Tras una primera estabilización en el lugar del accidente, la mujer fue trasladada con urgencia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para recibir atención especializada.

Atestado policial y control del tráfico

La Policía Local se encargó de regular el tráfico en la zona para garantizar la seguridad de los viandantes y permitir la correcta actuación de los equipos de emergencia. Asimismo, los agentes realizaron el atestado correspondiente, que permitirá esclarecer las circunstancias exactas del atropello.

No se han facilitado más datos sobre la identidad de la afectada ni sobre el conductor de la guagua implicada en el suceso. Tampoco se ha informado aún si hay indicios de negligencia o si se trató de un accidente fortuito. El informe policial será clave para determinar si hubo responsabilidades.

La calle Juan Rejón, donde ocurrió el incidente, es una arteria principal en el distrito Puerto-Canteras, muy frecuentada tanto por vehículos como por peatones. La presencia de paradas de transporte público, comercios y centros educativos en las cercanías aumenta la afluencia de personas a primera hora de la mañana, lo que podría haber influido en las condiciones del siniestro.