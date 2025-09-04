Intrusismo profesional en Canarias: de peluquería canina a tratamientos dentales sin anestesia

El instrusismo profesional parece no tener límites. Agentes de la Guardia Civil, adscritos al Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA), están investigando a una mujer residente en Granadilla de Abona, sur de Tenerife, como presunta autora de un delito de intrusismo laboral tras ejercerse actividades exclusivas del ámbito veterinario en una peluquería canina de la zona.

La investigación se inició al recibir informaciones de que dicho establecimiento realizaba prácticas no autorizadas. Durante una inspección, los agentes comprobaron que en el local se llevaban a cabo tratamientos de profilaxis dental en animales sin anestesia general, una actuación reservada a profesionales veterinarios.

Además, se halló material quirúrgico, vendas, gasas y, de forma preocupante, un medicamento de uso humano no apto para animales.

Un agente de la Guardia Civil / G. C.

Fármaco no autorizado

En el marco de la investigación, la Guardia Civil solicitó un informe al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para analizar el fármaco hallado, confirmando este que no está autorizado para uso veterinario. Asimismo, un Facultativo Colegiado Veterinario certificó que los tratamientos realizados constituyen intrusismo laboral, pues únicamente un veterinario cualificado puede llevarlos a cabo bajo anestesia.

Puedes consultar información oficial sobre el intrusismo en la profesión veterinaria a través de la Organización Colegial Veterinaria Española.

Una persona asicala a un perro / Gustavo Fring/Pexels

Infracciones administrativas y sanciones asociadas

Como resultado, la persona investigada se enfrenta a cargos por delito de intrusismo profesional (art. 403 del Código Penal), que contempla penas de prisión de seis meses a dos años, así como multas económicas significativas. A esto se suman tres denuncias administrativas derivadas de infracciones en materia de sanidad y protección animal, el uso indebido de medicamentos y la realización de actividades no autorizadas.

Las sanciones pueden alcanzar desde multas económicas severas hasta la clausura del establecimiento y la revocación de licencias, de acuerdo con la legislación vigente:

Bañan a un perro / Tima Miroshnichenko/Pexels

La investigación permanece abierta

Las pesquisas continúan, con análisis documental en curso para esclarecer el alcance de las actividades y determinar posibles responsabilidades adicionales. Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de acudir siempre a profesionales titulados y centros homologados para garantizar la seguridad y el bienestar animal.

La Guardia Civil ha destapado un posible caso de intrusismo laboral en el sector de la peluquería canina en Tenerife, con implicaciones penales y administrativas graves. Se recuerda que solo profesionales veterinarios pueden realizar ciertos tratamientos y el uso indebido de medicamentos puede acarrear consecuencias legales serias.