Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Intrusismo profesional en Canarias: de peluquería canina a tratamientos dentales sin anestesia

La Guardia Civil investiga a una mujer por realizar tratamientos veterinarios sin la titulación necesaria, empleando incluso productos no autorizados para animales

Intrusismo profesional en Canarias: de peluquería canina a tratamientos dentales sin anestesia. En la foto, cuidados de un perro en una imagen de archivo.

Intrusismo profesional en Canarias: de peluquería canina a tratamientos dentales sin anestesia. En la foto, cuidados de un perro en una imagen de archivo. / Gustavo Fring/Pexels

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El instrusismo profesional parece no tener límites. Agentes de la Guardia Civil, adscritos al Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA), están investigando a una mujer residente en Granadilla de Abona, sur de Tenerife, como presunta autora de un delito de intrusismo laboral tras ejercerse actividades exclusivas del ámbito veterinario en una peluquería canina de la zona.

La investigación se inició al recibir informaciones de que dicho establecimiento realizaba prácticas no autorizadas. Durante una inspección, los agentes comprobaron que en el local se llevaban a cabo tratamientos de profilaxis dental en animales sin anestesia general, una actuación reservada a profesionales veterinarios.

Además, se halló material quirúrgico, vendas, gasas y, de forma preocupante, un medicamento de uso humano no apto para animales.

Un agente de la Guardia Civil

Un agente de la Guardia Civil / G. C.

Fármaco no autorizado

En el marco de la investigación, la Guardia Civil solicitó un informe al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para analizar el fármaco hallado, confirmando este que no está autorizado para uso veterinario. Asimismo, un Facultativo Colegiado Veterinario certificó que los tratamientos realizados constituyen intrusismo laboral, pues únicamente un veterinario cualificado puede llevarlos a cabo bajo anestesia.

Puedes consultar información oficial sobre el intrusismo en la profesión veterinaria a través de la Organización Colegial Veterinaria Española.

Una persona asicala a un perro

Una persona asicala a un perro / Gustavo Fring/Pexels

Infracciones administrativas y sanciones asociadas

Como resultado, la persona investigada se enfrenta a cargos por delito de intrusismo profesional (art. 403 del Código Penal), que contempla penas de prisión de seis meses a dos años, así como multas económicas significativas. A esto se suman tres denuncias administrativas derivadas de infracciones en materia de sanidad y protección animal, el uso indebido de medicamentos y la realización de actividades no autorizadas.

Las sanciones pueden alcanzar desde multas económicas severas hasta la clausura del establecimiento y la revocación de licencias, de acuerdo con la legislación vigente:

Bañan a un perro

Bañan a un perro / Tima Miroshnichenko/Pexels

La investigación permanece abierta

Las pesquisas continúan, con análisis documental en curso para esclarecer el alcance de las actividades y determinar posibles responsabilidades adicionales. Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de acudir siempre a profesionales titulados y centros homologados para garantizar la seguridad y el bienestar animal.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil ha destapado un posible caso de intrusismo laboral en el sector de la peluquería canina en Tenerife, con implicaciones penales y administrativas graves. Se recuerda que solo profesionales veterinarios pueden realizar ciertos tratamientos y el uso indebido de medicamentos puede acarrear consecuencias legales serias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fallece el dermatólogo Cristóbal del Rosario
  2. Entre croissants y macarons: así es la nueva pastelería artesanal que hornea su segunda sede en Las Palmas de Gran Canaria
  3. Dramático rescate en Las Canteras: dos bañistas atrapados por la corriente durante casi una hora
  4. Batalla de lagartos y culebras: la carrera por salvar a las especies endémicas de Gran Canaria
  5. La Fiscalía del Supremo pide repetir el juicio a Miguel Ángel Ramírez con otro tribunal
  6. Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Las Palmas de Gran Canaria
  7. El 'colmo de la guerra de hamacas' en Canarias: turistas duermen en tumbonas para no perder sitio en la piscina
  8. Denuncian que tres policías se han suicidado en España en 24 horas: uno de ellos en Canarias

Investigan a dos pasajeras por el robo de perfumes de lujo en el Aeropuerto de Fuerteventura

Investigan a dos pasajeras por el robo de perfumes de lujo en el Aeropuerto de Fuerteventura

Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Las Palmas de Gran Canaria

Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Las Palmas de Gran Canaria

La extraña desaparición de James Nunan: hallan su barco con su perro a bordo tras 17 días sin noticias del británico

La extraña desaparición de James Nunan: hallan su barco con su perro a bordo tras 17 días sin noticias del británico

Intrusismo profesional en Canarias: de peluquería canina a tratamientos dentales sin anestesia

Intrusismo profesional en Canarias: de peluquería canina a tratamientos dentales sin anestesia

Dos mujeres acaban detenidas cuando intentaban introducir droga en el Centro Penitenciario Las Palmas II

Dos mujeres acaban detenidas cuando intentaban introducir droga en el Centro Penitenciario Las Palmas II

Grave atropello de una guagua a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria

Grave atropello de una guagua a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria

Escándalo en el aire: agresión en un Ryanair con destino Lanzarote acaba en intervención policial

Escándalo en el aire: agresión en un Ryanair con destino Lanzarote acaba en intervención policial

Robo, huida y choque: madrugada agitada en Guanarteme con un detenido

Robo, huida y choque: madrugada agitada en Guanarteme con un detenido
Tracking Pixel Contents