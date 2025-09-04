Dos mujeres acaban detenidas cuando intentaban introducir droga en el Centro Penitenciario Las Palmas II

Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, a dos mujeres que intentaban introducir sustancias estupefacientes y teléfonos móviles en el Centro Penitenciario Las Palmas II, durante sendas visitas a internos.

La intervención tuvo lugar el pasado 1 de septiembre de 2025, cuando las detenidas acudieron a la prisión para realizar, respectivamente, una visita íntima y una visita familiar con dos reclusos del centro. La actuación conjunta entre la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde y el personal de seguridad penitenciario permitió detectar el intento antes de que se produjera el acceso definitivo al módulo de visitas.

Las sospechosas fueron interceptadas durante el control de acceso habitual, cuando los agentes detectaron indicios de comportamiento anómalo. Tras ser trasladadas a una zona reservada, ambas accedieron a entregar voluntariamente varios envoltorios que llevaban ocultos en su ropa íntima, evitando de esta forma un cacheo más intrusivo, aunque sin librarse de la detención.

Los objetos entregados incluían alrededor de 15 gramos de cocaína, 9 gramos de heroína y 8 gramos de hachís, además de dos teléfonos móviles listos para ser entregados a los internos.

¿Cuánto vale la droga dentro de la prisión?

Según los datos aportados por la investigación, el valor estimado de estas sustancias en el mercado ilícito es de 1.371 euros en la calle. Sin embargo, al tratarse de una prisión, donde la demanda es alta y la oferta escasa, ese valor podría alcanzar hasta 8.228 euros, multiplicando su precio por más de seis veces.

Este margen de ganancia explica por qué algunos familiares, parejas o allegados se arriesgan a cometer delitos graves con el objetivo de introducir droga u objetos prohibidos en las cárceles, especialmente durante visitas autorizadas.