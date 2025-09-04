La Policía Local de Mogán detiene a un hombre en Puerto Rico tras ofrecer droga a los peatones

La noche del pasado 30 de agosto, la Policía Local de Mogán llevó a cabo una detención en la zona turística de Puerto Rico, resultado de un operativo contra el tráfico de drogas. Los agentes, que desarrollaban labores de vigilancia de paisano, detectaron a un individuo en actitud sospechosa en la Avenida Tomás Roca Bosch, frente al Banco Santander, ha informado este viernes el cuerpo policial.

Alrededor de las 20:30 horas, los agentes observaron cómo el hombre intentaba, presuntamente, ofrecer sustancias estupefacientes a peatones que transitaban por la zona. Durante la vigilancia, se percataron de que ocultaba repetidas veces pequeños envoltorios bajo un vehículo estacionado, lo que reforzó las sospechas de que se trataba de una operación de menudeo de drogas.

En ese momento, una patrulla uniformada se personó en el lugar para proceder a la identificación del sujeto. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar, arrojando un objeto bajo un coche antes de intentar refugiarse en el centro comercial cercano. La rápida actuación de los agentes permitió interceptarlo y, tras un registro, se le requisaron 330 euros en billetes de diferentes valores.

Diversas drogas incautadas

Posteriormente, fue localizada la cajetilla de tabaco que el hombre había arrojado, en cuyo interior se hallaron 19 dosis de presunta cocaína (8,15 gramos), una bolsa de marihuana (3,77 gramos) y otra de hachís, todas preparadas para su venta.

El detenido fue informado de sus derechos y trasladado primero a dependencias de la Policía Local de Mogán y, posteriormente, al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, donde se instruyeron las diligencias oportunas.