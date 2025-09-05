Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Tamaraceite por tráfico de cocaína y hachís

La Policía Local incauta cocaína y hachís en Tamaraceite y arresta en La Paterna a un hombre con orden judicial pendiente

Fotografía de los agentes tras la detención.

Fotografía de los agentes tras la detención. / POLICIA LPA

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Agentes del Grupo de Intervención Rápida y Apoyo a la Unidad Especial (GOIA-UE) han detenido a un individuo en el barrio de Tamaraceite por un presunto delito de tráfico de drogas. La intervención se llevó a cabo tras un operativo de vigilancia en la zona, donde los agentes observaron movimientos compatibles con la compraventa de sustancias estupefacientes.

Durante el seguimiento, el sospechoso fue sorprendido en el momento de realizar un pase, tras lo cual se le incautaron varios envoltorios que contenían cocaína y hachís preparados para su distribución. El arrestado fue puesto a disposición judicial mientras continúan las diligencias policiales.

También, en un trabajo conjunto, agentes del Grupo de Apoyo a la Policía Judicial (GAPJ) y de la Unidad de Protección y Apoyo Local (UPAL) detuvieron a un hombre en el barrio de La Paterna, tras comprobar que sobre él pesaba una orden de detención y presentación en el Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas
  2. Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Las Palmas de Gran Canaria
  3. Entre croissants y macarons: así es la nueva pastelería artesanal que hornea su segunda sede en Las Palmas de Gran Canaria
  4. La extraña desaparición de James Nunan: hallan su barco con su perro a bordo tras 17 días sin noticias del británico
  5. Los guagüeros del transporte regular interurbano en Las Palmas anuncian huelga indefinida para septiembre: estas son las fechas
  6. Grave atropello de una guagua a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria
  7. Interiorismo con raíces canarias: la reforma que conquista a miles en redes sociales
  8. Dramático rescate en Las Canteras: dos bañistas atrapados por la corriente durante casi una hora

Detenido en Tamaraceite por tráfico de cocaína y hachís

Detenido en Tamaraceite por tráfico de cocaína y hachís

Hallan el cuerpo sin vida de un pescador desaparecido en la costa de San Sebastián de La Gomera

Hallan el cuerpo sin vida de un pescador desaparecido en la costa de San Sebastián de La Gomera

Rescatados dos bañistas turistas a 100 metros de la orilla en Las Canteras

Rescatados dos bañistas turistas a 100 metros de la orilla en Las Canteras

Multas de hasta 6.000 euros por circular en moto por la ZEC Punta de la Sal en Agüimes

Multas de hasta 6.000 euros por circular en moto por la ZEC Punta de la Sal en Agüimes

La extraña desaparición de James Nunan: hallan su barco con su perro a bordo tras 17 días sin noticias del británico

La extraña desaparición de James Nunan: hallan su barco con su perro a bordo tras 17 días sin noticias del británico

Grave atropello de una guagua a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria

Grave atropello de una guagua a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Mogán detiene a un hombre en Puerto Rico tras ofrecer droga a los peatones

La Policía Local de Mogán detiene a un hombre en Puerto Rico tras ofrecer droga a los peatones

Investigan a dos pasajeras por el robo de perfumes de lujo en el Aeropuerto de Fuerteventura

Investigan a dos pasajeras por el robo de perfumes de lujo en el Aeropuerto de Fuerteventura
Tracking Pixel Contents