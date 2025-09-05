Detenido en Tamaraceite por tráfico de cocaína y hachís
La Policía Local incauta cocaína y hachís en Tamaraceite y arresta en La Paterna a un hombre con orden judicial pendiente
Agentes del Grupo de Intervención Rápida y Apoyo a la Unidad Especial (GOIA-UE) han detenido a un individuo en el barrio de Tamaraceite por un presunto delito de tráfico de drogas. La intervención se llevó a cabo tras un operativo de vigilancia en la zona, donde los agentes observaron movimientos compatibles con la compraventa de sustancias estupefacientes.
Durante el seguimiento, el sospechoso fue sorprendido en el momento de realizar un pase, tras lo cual se le incautaron varios envoltorios que contenían cocaína y hachís preparados para su distribución. El arrestado fue puesto a disposición judicial mientras continúan las diligencias policiales.
También, en un trabajo conjunto, agentes del Grupo de Apoyo a la Policía Judicial (GAPJ) y de la Unidad de Protección y Apoyo Local (UPAL) detuvieron a un hombre en el barrio de La Paterna, tras comprobar que sobre él pesaba una orden de detención y presentación en el Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.
