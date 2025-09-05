Hallan el cuerpo sin vida de un pescador desaparecido en la costa de San Sebastián de La Gomera

La isla de La Gomera se ha visto sacudida por una triste noticia: el hallazgo del cuerpo sin vida de un pescador desaparecido en la costa de San Sebastián. El suceso tuvo lugar en la tarde del jueves, cuando efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil lograron recuperar el cadáver en aguas próximas a la zona de El Jorado, tras intensas labores de búsqueda y rescate.

El fallecido, un hombre residente en la isla y conocido en el entorno pesquero local, había salido a faenar el día anterior como solía hacer. Sin embargo, al no regresar a su domicilio, sus familiares dieron la voz de alarma. La preocupación creció rápidamente entre los vecinos, lo que desencadenó la activación inmediata de un amplio dispositivo de búsqueda.

Durante la madrugada y primeras horas del jueves, no se obtuvieron resultados a pesar del despliegue marítimo. Fue a lo largo de la tarde cuando los GEAS, llegados desde Tenerife, lograron encontrar el cuerpo en el mismo sector donde se había centrado la búsqueda inicial.

Dispositivo de búsqueda coordinado y ejemplar

Desde el primer momento, se movilizaron recursos marítimos y humanos especializados. Salvamento Marítimo envió una embarcación para rastrear el litoral de El Jorado, una zona caracterizada por su orografía accidentada y fuertes corrientes, lo que complica las tareas de rescate.

Simultáneamente, el equipo de buceadores del instituto armado, especialmente entrenado para operaciones subacuáticas complejas, se sumó a la búsqueda junto a buceadores y pescadores locales, conocedores del entorno marino y sus particularidades.

El apoyo ciudadano fue clave en el operativo. Vecinos, familiares y expertos del mar colaboraron activamente, señalando posibles puntos de inmersión habituales y zonas de riesgo para pescadores artesanales.

El hallazgo del cuerpo confirmó los peores temores. Aunque el nombre del fallecido no ha sido hecho público por respeto a la familia, diversas muestras de afecto y condolencias se han extendido por toda la isla. La comunidad gomera ha expresado su tristeza y solidaridad con los allegados del pescador, valorando al mismo tiempo la implicación y profesionalismo de todos los efectivos implicados.

Desde las instituciones públicas locales se ha transmitido un mensaje de agradecimiento a los servicios de emergencia, cuerpos de seguridad y voluntarios que formaron parte de la operación.