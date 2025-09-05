Rescatados dos bañistas turistas a 100 metros de la orilla en Las Canteras

El miércoles por la tarde, cuando el día ya comenzaba a declinar y el puesto de socorrismo en La Cícer (una de las zonas más frecuentadas de la playa de Las Canteras) se preparaba para cerrar, dos turistas extranjeros estuvieron a punto de perder la vida a apenas 100 metros de la orilla. Afortunadamente, los socorristas de guardia, pese a estar en servicios mínimos debido a la huelga indefinida que mantienen desde este lunes, lograron rescatarlos a tiempo, según ha informado Mi Playa de Las Canteras.

Este se convierte en el segundo rescate de turistas durante el periodo de huelga, en una ciudad costera que, a pesar de contar con unas playas muy frecuentadas, atraviesa una crisis en el servicio de vigilancia y atención en el mar.

El conflicto laboral que afecta al cuerpo de socorristas de Las Palmas de Gran Canaria estalló el pasado lunes, cuando decidieron iniciar una huelga indefinida para reclamar mejores condiciones laborales y una mejora salarial. A día de hoy, estos profesionales perciben en torno a 1.000 euros mensuales por un trabajo de alta responsabilidad que implica salvar vidas en situaciones extremas.

A pesar de la huelga, se han establecido servicios mínimos del 77%, lo que ha permitido mantener la vigilancia en las zonas más concurridas, como Las Canteras. No obstante, los socorristas insisten en que las cifras avalan sus demandas: en lo que va de año, se han realizado en la ciudad 294 rescates, más de 580 asistencias sanitarias, 60 traslados al hospital, y lamentablemente, dos fallecimientos.

Canarias: una de las regiones con más muertes por ahogamiento

Según el último balance de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), entre enero y agosto de este año se han registrado 368 muertes por ahogamiento en espacios acuáticos de todo el país. Canarias ocupa un lugar preocupante en esta estadística: 43 personas han perdido la vida en sus costas en lo que va de año, convirtiéndose en la cuarta comunidad autónoma con más fallecimientos, solo por detrás de Andalucía (66), Comunidad Valenciana (50) y Galicia (44).

Este registro es el peor en una década en España, alertan desde la RFESS. El dato más dramático es que 49 menores de edad y 27 jóvenes de entre 18 y 25 años están entre las víctimas mortales. Una cifra que debería hacer reflexionar sobre la importancia de contar con un servicio de salvamento profesional, bien dotado y con condiciones dignas.