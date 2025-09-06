Madrugada tensa en la GC-1 por accidente en Telde
El siniestro se produjo alrededor de las 5:30 horas
La autopista GC-1, principal eje de comunicación de Gran Canaria, fue escenario de un accidente de tráfico en la madrugada de este sábado 6 de septiembre. El siniestro se produjo alrededor de las 5:30 horas, en el tramo de la vía situado a la altura de Las Huesas, en el municipio de Telde, en sentido sur.
Aunque las causas y consecuencias exactas todavía no han sido confirmadas, testigos presenciales aseguran que hasta el lugar acudieron efectivos de los bomberos para atender la emergencia. La intervención se produjo en una franja horaria de baja circulación, pero igualmente generó preocupación entre los conductores que transitaban en ese momento por la autopista.
El accidente obligó a los vehículos que circulaban por la GC-1 a extremar la precaución en la zona. En estos primeros momentos no se dispone de información oficial sobre el número de coches implicados ni sobre la posible existencia de personas heridas.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
- Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Hallan el cuerpo sin vida de un pescador desaparecido en la costa de San Sebastián de La Gomera
- Este pequeño animal se extiende por Canarias y domesticarlo puede costarte hasta 200.000 euros
- Dos jóvenes atracan a punta de cuchillo a dos chicas en Las Palmas de Gran Canaria
- El Cabildo compra por 3,95 millones la finca de las Adoratrices de Tafira para ampliar el centro de emergencias
- Alan Peiró, adiestrador canino: “Para ganarse la confianza de un perro, la mano debe ir siempre hacia abajo”
- La odisea de los docentes para encontrar vivienda en Canarias: «Estoy muy agobiado, durmiendo 4 o 5 horas»