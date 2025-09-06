Madrugada tensa en la GC-1 por accidente en Telde

La autopista GC-1, principal eje de comunicación de Gran Canaria, fue escenario de un accidente de tráfico en la madrugada de este sábado 6 de septiembre. El siniestro se produjo alrededor de las 5:30 horas, en el tramo de la vía situado a la altura de Las Huesas, en el municipio de Telde, en sentido sur.

Aunque las causas y consecuencias exactas todavía no han sido confirmadas, testigos presenciales aseguran que hasta el lugar acudieron efectivos de los bomberos para atender la emergencia. La intervención se produjo en una franja horaria de baja circulación, pero igualmente generó preocupación entre los conductores que transitaban en ese momento por la autopista.

El accidente obligó a los vehículos que circulaban por la GC-1 a extremar la precaución en la zona. En estos primeros momentos no se dispone de información oficial sobre el número de coches implicados ni sobre la posible existencia de personas heridas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)