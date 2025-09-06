Muere tras caer desde seis metros de altura en Arrecife

Un trágico suceso tuvo lugar en la mañana del sábado 6 de septiembre de 2025 en el municipio de Arrecife, Lanzarote. Un hombre de 52 años perdió la vida tras caer desde una altura de aproximadamente seis metros en la calle Isaac Albéniz. El incidente, que fue reportado a las 09:16 horas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, movilizó de inmediato a varios recursos de emergencia.

Tras recibir la alerta, el CECOES 112 activó el protocolo de emergencias, enviando al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de solicitar la intervención de la Policía Nacional y la Policía Local de Arrecife.

Al llegar al lugar del accidente, el personal sanitario del SUC comprobó que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Se procedió de inmediato a realizar maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, pero lamentablemente no se logró revertir la situación, confirmándose el fallecimiento del afectado en el mismo punto del suceso.

Investigación en marcha

Los cuerpos policiales presentes en la escena colaboraron con los servicios sanitarios y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Por el momento, no han trascendido las causas que provocaron la caída, y se está investigando si pudo tratarse de un accidente fortuito, un fallo estructural o algún otro factor determinante.